Repubblica: “Rosa, la corsa alla serie A comincia al Barbera contro la Juve Stabia”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
palermo catanzaro 3-2 (141) inzaghi

Il conto alla rovescia è terminato: il Palermo conosce il proprio percorso nel campionato di Serie B 2026/27. Come racconta Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il calendario è stato presentato nel corso del gala andato in scena al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno, dove è stato svelato anche il nuovo pallone ufficiale della competizione. Per la squadra di Filippo Inzaghi l’esordio sarà davanti al pubblico del Renzo Barbera contro la Juve Stabia, nel weekend del 22 agosto, con l’ormai tradizionale anticipo del venerdì 21.

Secondo Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, i rosanero inizieranno il campionato tra le mura amiche proprio come accaduto nella passata stagione, con l’obiettivo di sfruttare subito il sostegno dei tifosi. La sfida contro la Juve Stabia richiama il precedente dello scorso torneo, quando al Barbera terminò 2-2, interrompendo la serie di nove vittorie consecutive della squadra guidata da Inzaghi.


Come evidenzia ancora Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il torneo sarà caratterizzato da quattro turni infrasettimanali, tutti tra martedì e mercoledì. Tre saranno disputati nel girone d’andata, con i primi appuntamenti fissati il 27 ottobre e il 24 novembre, mentre l’unico turno infrasettimanale del ritorno è in programma il 2 marzo.

Il cammino del Palermo proseguirà con la trasferta sul campo dell’Arezzo alla seconda giornata, seguita dal big match casalingo contro la Sampdoria. Successivamente i rosanero affronteranno in trasferta l’Empoli alla sesta giornata e il Pisa alla nona, mentre alla dodicesima sarà la volta del Catanzaro lontano dal Barbera. Il Benevento, invece, sarà affrontato in casa alla quattordicesima giornata. Nelle giornate successive il Palermo sarà impegnato sul campo dell’Hellas Verona, prima di ricevere la Cremonese, mentre il girone d’andata si concluderà con la trasferta di Modena. L’ultima gara della regular season, invece, vedrà il Cesena protagonista al Barbera.

Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo sottolinea inoltre che il calendario della Serie B seguirà le soste dedicate agli impegni delle Nazionali, in linea con la Serie A. Sono previste tre finestre di pausa: dal 21 settembre al 6 ottobre, dal 9 al 17 novembre e dal 22 al 30 marzo. La sosta invernale scatterà dopo il turno natalizio del 27 dicembre e terminerà l’8 gennaio, mentre la stagione regolare si concluderà nel weekend compreso tra il 14 e il 16 maggio, quando saranno emessi tutti i verdetti.

Dal ritiro di Santa Cristina Val Gardena è arrivato anche il commento di Filippo Inzaghi. Come riporta Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il tecnico rosanero ha spiegato di aver dato uno sguardo soprattutto all’esordio e alla sfida contro il Pisa: «Riguardo agli accoppiamenti, ho chiesto soltanto della prima giornata, il resto l’ho guardato di sfuggita. Ho cercato di capire solo quando sarei tornato a Pisa perché è un posto speciale per me. Il calendario non ha senso giudicarlo in questo momento della preparazione. Siamo sicuramente contenti di esordire in casa e la Juve Stabia è una squadra assolutamente valida».

L’allenatore ha poi tracciato un bilancio anche dopo il successo in amichevole contro il Paradiso: «Siamo migliorati perché un sistema nuovo porta movimenti diversi. Corriamo tanto, ma a me interessano i concetti e la squadra ha fatto tutto ciò che piace a me».

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