Giornale di Sicilia: “Palermo, addio Rao: Kamate è il primo obiettivo, Bozzolan a un passo”

Il Palermo cambia strategia sul mercato e volta definitivamente pagina. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club rosanero ha deciso di interrompere la trattativa per Emanuele Rao, esterno offensivo del Napoli seguito nelle ultime settimane, concentrando le proprie attenzioni su altri obiettivi ritenuti più concreti.

Secondo quanto riferisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la trattativa per il talento classe 2006 non ha mai raggiunto gli sviluppi necessari per arrivare a un’intesa. Le condizioni tecniche ed economiche non hanno consentito di chiudere l’operazione e il direttore sportivo Carlo Osti ha così scelto di non proseguire oltre, evitando rilanci e orientando il mercato del Palermo verso piste considerate maggiormente percorribili.





Come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il nome che oggi occupa la prima posizione nella lista dei desideri è quello di Issiaka Kamate. Il jolly offensivo di proprietà dell’Inter è sempre più vicino ai rosanero: i contatti tra le parti sono proseguiti negli ultimi giorni e cresce la fiducia per un’operazione che potrebbe entrare presto nella fase decisiva. Il Palermo considera il giovane nerazzurro il profilo ideale per garantire qualità, duttilità e prospettive di crescita al reparto offensivo.

Nel frattempo è arrivata anche la fumata bianca per Andrea Bozzolan. Il Giornale di Sicilia, nell’articolo firmato da Massimiliano Radicini, evidenzia come il terzino sinistro sia ormai un nuovo giocatore del Palermo e rappresenterà l’alternativa ad Augello sulla corsia mancina. Un’operazione portata avanti con continuità dal direttore sportivo Osti e definita positivamente dopo giorni di contatti, andando a colmare uno dei ruoli individuati come prioritari sin dall’inizio della sessione estiva.

Sul fronte delle uscite, invece, restano diverse situazioni da monitorare. Come spiega Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Le Douaron continua ad avere estimatori, con il Troyes che segue con attenzione la sua posizione. Tuttavia qualsiasi discorso potrà entrare nel vivo soltanto dopo l’arrivo di un nuovo attaccante, con Moreo che resta una delle opzioni più accreditate per rinforzare il reparto offensivo.

Anche il futuro di Vasic resta in evoluzione. Sul centrocampista sono vive le attenzioni di numerosi club di Serie B: il Südtirol appare al momento in vantaggio, ma la concorrenza comprende anche Pisa, Catanzaro, Empoli, Vicenza e Padova.

Nessuna novità sostanziale, infine, per Brunori, la cui posizione non registra cambiamenti. Restano inoltre sul mercato anche Lund, Diakitè e Nikolaou, giocatori seguiti soprattutto da club esteri, anche se al momento non sono emersi sviluppi concreti tali da far pensare a una cessione imminente.