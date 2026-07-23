Corriere dello Sport: “Malagò presenta il nuovo Club Italia. Guardiola resta il sogno, Pirlo e Mancini le alternative”

Il nuovo corso della Nazionale italiana prende forma, anche se manca ancora il tassello più importante: il commissario tecnico. Come racconta Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, il presidente della Figc Giovanni Malagò ha definito il nuovo assetto del Club Italia e oggi presenterà il progetto alle società di Serie A nel corso dell’assemblea in programma a Milano.

Secondo quanto riferisce Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, accanto a Malagò ci saranno Paolo Maldini, nominato direttore tecnico e futuro presidente delle Nazionali azzurre, e Leonardo, entrato nell’organigramma federale come advisor. Ai due ex dirigenti del Milan è stato affidato il compito di individuare e condividere il profilo del nuovo commissario tecnico, ma anche di ridisegnare l’intera struttura tecnica della Figc, dal settore giovanile fino all’attività di Coverciano. L’obiettivo è rilanciare il movimento dopo le tre mancate qualificazioni consecutive ai Mondiali.





Come sottolinea ancora Fabrizio Patania sulle colonne del Corriere dello Sport, l’assemblea con i presidenti della Serie A è in programma alle 11.30 nella sede della Lega di via Rosellini, con la possibilità di partecipare anche in videoconferenza. A un mese dall’elezione che lo ha portato alla guida della Federazione, Malagò ritroverà i principali sostenitori della sua candidatura, votata da 18 club su 20. Le uniche schede bianche furono quelle di Claudio Lotito e Maurizio Stirpe, mentre Aurelio De Laurentiis e Giuseppe Marotta furono tra i primi dirigenti a promuovere la candidatura dell’attuale presidente federale.

Tra i temi che saranno affrontati con i club, evidenzia ancora il Corriere dello Sport nell’analisi di Fabrizio Patania, ci saranno il rapporto tra le società e la Nazionale, la programmazione dei calendari, gli stage, la disponibilità dei calciatori per i raduni e il rilancio del settore giovanile. Più complicata, invece, l’ipotesi di un contributo economico dei club all’ingaggio del futuro commissario tecnico, soluzione che era stata presa in considerazione quando il principale candidato sembrava essere Antonio Conte.

L’attenzione resta inevitabilmente concentrata sulla scelta del nuovo ct. Come racconta Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, nelle ultime ore la Federazione ha intensificato i contatti per Pep Guardiola. Paolo Maldini e Leonardo si sono recati in Catalogna nel tentativo di convincere l’ex allenatore del Manchester City, con la Figc pronta anche a coinvolgere sponsor per sostenere un’operazione economicamente molto impegnativa. Il bilancio federale resta infatti limitato, anche se per il 2026 sarebbe necessario coprire soltanto gli ultimi quattro mesi di contratto.

L’operazione Guardiola, tuttavia, resta estremamente complicata. Il tecnico spagnolo, dopo la conclusione dell’esperienza con il Manchester City, avrebbe promesso alla famiglia un anno di pausa e convincerlo a cambiare programma appare difficile.

Nel frattempo, riferisce ancora il Corriere dello Sport attraverso la firma di Fabrizio Patania, la Figc continua a lavorare anche su piste alternative. Paolo Maldini sarebbe orientato verso un profilo giovane e, negli ambienti vicini a Milan e Inter, cresce la convinzione che Andrea Pirlo possa essere annunciato già nel fine settimana. Restano in corsa anche Fabio Cannavaro, considerato l’opzione più sostenibile dal punto di vista economico, e Roberto Mancini, il candidato più esperto, profondo conoscitore del mondo azzurro e fortemente motivato a tornare sulla panchina della Nazionale.

La decisione definitiva, conclude Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, dovrebbe arrivare entro il prossimo Consiglio Federale, previsto entro martedì 28 luglio, quando la Figc conta di chiudere definitivamente il casting per il nuovo commissario tecnico dell’Italia.