Gazzetta dello Sport: “Pirlo in pole per la Nazionale: Maldini lo ha scelto come nuovo ct”

La corsa alla panchina della Nazionale entra nella fase decisiva. Secondo la Gazzetta dello Sport, il nome che oggi gode del maggiore sostegno all’interno del nuovo corso federale è quello di Andrea Pirlo, indicato da Paolo Maldini come profilo ideale per guidare l’Italia fino al Mondiale 2030.

La Gazzetta dello Sport racconta che sono ore di continui contatti tra il presidente della FIGC Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l’advisor Leonardo. Nel corso dei colloqui, Maldini avrebbe illustrato le ragioni della propria scelta, spiegando di considerare Pirlo un allenatore moderno, coraggioso e con una profonda conoscenza del calcio, qualità maturate già ai tempi della lunga esperienza condivisa al Milan.





Secondo la Gazzetta dello Sport, Maldini vede nell’ex regista campione del mondo del 2006 il tecnico capace di coniugare le esigenze immediate della Nazionale, attesa dalla Nations League già a settembre, con un progetto di rilancio a lungo termine. Per questo motivo, nelle prossime ore Malagò dovrebbe incontrare direttamente Pirlo per approfondire programmi e prospettive. Contratto e ingaggio, sottolinea la Gazzetta dello Sport, non rappresentano un ostacolo.

Il quotidiano evidenzia però come la partita non sia ancora chiusa. Roberto Mancini resta nella shortlist federale ed è considerato da molti il candidato preferito di Malagò, forte del rapporto personale e della reciproca stima. Rimane in corsa anche Antonio Conte, mentre la candidatura di Pep Guardiola continua ad affascinare pur restando estremamente complessa.

La Gazzetta dello Sport spiega che il nuovo metodo voluto da Malagò prevede una scelta condivisa con Maldini e Leonardo, rompendo con il passato quando il commissario tecnico veniva individuato esclusivamente dal presidente federale. Il nuovo Club Italia avrà inoltre una sede operativa presso la Lega Serie A a Milano, dove Maldini svolgerà gran parte della propria attività.

Infine, la Gazzetta dello Sport sottolinea come il nuovo organigramma federale potrebbe presto accogliere anche Gigi Buffon, destinato a ricoprire un ruolo di primo piano nel progetto azzurro. La decisione definitiva sul nuovo commissario tecnico è attesa all’inizio della prossima settimana, quando la FIGC punta a presentarsi all’Assemblea della Serie A con una struttura già definita.