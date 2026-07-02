Gazzetta dello Sport: “Malagò accelera: Maldini e Conte guidano la rivoluzione azzurra”

La nuova Figc targata Giovanni Malagò è pronta a prendere forma. Il presidente federale accelera sulla nomina del nuovo direttore tecnico e del commissario tecnico della Nazionale, con Paolo Maldini e Antonio Conte sempre più vicini a diventare i pilastri del nuovo progetto azzurro. Un piano che punta a rilanciare il calcio italiano attraverso una profonda riorganizzazione, sostenuta anche dai club di Serie A.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, i contatti tra Giovanni Malagò e Paolo Maldini si sono intensificati negli ultimi giorni. L’ex capitano del Milan starebbe rivedendo le proprie iniziali perplessità ed è sempre più vicino ad accettare il doppio incarico di presidente del Club Italia e direttore tecnico della Figc.





Il nuovo ruolo prevederebbe la supervisione dell’intera filiera azzurra e la condivisione con Malagò della scelta del commissario tecnico.

Lo stesso presidente federale ha chiarito la linea che intende seguire.

«Il commissario tecnico? Non ho contattato nessuno finora, perché mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella del direttore tecnico che potrebbe, uso il condizionale, essere abbinata a quella del presidente del Club Italia, visto che hanno dinamiche e competenze molto similari. Penso che gli italiani desiderino avere qualcuno con storia, esperienza e conoscenza della materia, che quantomeno condivida con me la scelta del commissario tecnico».

Secondo la Gazzetta dello Sport, Maldini avrà ancora qualche giorno per sciogliere definitivamente le riserve.

Anche Malagò ha confermato che la scelta è ormai vicina.

«Non so dire se ci sono vicinissimo o sono ancora lontano, però ci sto lavorando molto, molto, molto. Ho letto diversi nomi, uno più degli altri, non mi sento di smentirli, ma nemmeno di confermarli, anche perché poi partono una serie di congetture che mi possono creare problemi su eventuali piani B».

Il presidente federale ha fissato anche una tempistica precisa.

«Può essere che nel giro di poche ore si sia risolto tutto, come pure che ci vogliano giorni perché sono molte le variabili che incidono. Si parte dalla scelta del direttore tecnico, tutto il resto viene a cascata. Quello che posso dire è che nell’arco di una settimana sarà tutto chiuso».

Nel frattempo prende sempre più quota anche il ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Nazionale. Secondo la Gazzetta dello Sport, il tecnico salentino rappresenta la scelta condivisa dalla maggior parte dei club di Serie A e sarebbe pronto ad accettare un nuovo incarico azzurro.

L’obiettivo della Federazione sarebbe quello di affidargli un contratto quadriennale, con la missione di riportare l’Italia al Mondiale del 2030 e ricostruire un gruppo competitivo dopo le recenti delusioni.

Fondamentale, in questo senso, il sostegno economico dei club.

Durante il Consiglio federale, il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha annunciato la disponibilità della Lega Serie A a contribuire economicamente al progetto della Nazionale.

Malagò ha accolto con favore questa apertura.

«C’è stata una dichiarazione, che deve essere confermata in Assemblea, ma che credo sia molto importante: Marotta ha detto che la Lega di Serie A, in considerazione del suo interesse verso la Nazionale, vuole individuare una forma di sostegno per le finalità di alto livello della Federazione. È una cosa che ho molto apprezzato».

L’idea è quella di coinvolgere i venti club di Serie A in un investimento comune destinato a rafforzare lo staff tecnico federale.

Il presidente Figc ha inoltre ribadito di voler incrementare anche le entrate attraverso nuovi partner commerciali.

«C’è molto da lavorare sotto il profilo di sponsor, partner e stakeholder, penso di essere discretamente capace…».

La sensazione è che il calcio italiano stia per avviare una profonda rivoluzione organizzativa, con Paolo Maldini destinato a guidare l’area tecnica e Antonio Conte sempre più vicino a raccogliere nuovamente il testimone sulla panchina della Nazionale.