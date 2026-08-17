Gazzetta dello Sport: “Serie B, il giro degli attaccanti”

Il mercato della Serie B torna ad accelerare dopo un weekend di Ferragosto condizionato dagli impegni di Coppa Italia. Le partite hanno fornito indicazioni importanti anche sulle trattative: diversi giocatori al centro delle voci di mercato sono stati risparmiati o utilizzati soltanto parzialmente. Tra questi c’è Andrea Petagna, sempre più vicino al Pisa.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centravanti ha giocato soltanto nel finale della sfida tra Monza e Avellino. Ivan Juric, però, ha voluto elogiarlo pubblicamente: «È un ragazzo splendido e farà comunque una grande stagione, sia in caso di conferma sia se dovesse andare via».





Pisa-Petagna, cresce l’ottimismo

La possibilità di una partenza rappresenta al momento lo scenario più concreto. Il Pisa ha presentato a Petagna, in scadenza nel 2027 con il Monza, una proposta biennale con opzione per una terza stagione in caso di promozione in Serie A.

A spingere per l’operazione c’è anche Paolo Bianco, che conosce bene l’attaccante e sarebbe felice di ritrovarlo dopo averlo visto rilanciarsi nella seconda parte della passata stagione.

Secondo la Gazzetta dello Sport, adesso filtra un largo ottimismo sulla conclusione positiva dell’affare. Un passaggio importante è rappresentato dall’intesa raggiunta per Idrissa Touré, che ha dato il proprio assenso al trasferimento al Monza e potrebbe quindi rientrare nell’operazione.

Il Pisa, però, non intende fermarsi. Il club nerazzurro continua a guardare in casa Juve Stabia per Alessandro Confente tra i pali e Omar Correia a centrocampo.

Pittarello vuole il Pisa, ma manca ancora l’accordo

Per l’attacco il grande obiettivo resta Filippo Pittarello. Il centravanti non è stato convocato dal Catanzaro per la sfida di Coppa Italia contro il Südtirol e avrebbe manifestato la volontà di trasferirsi a Pisa.

A 29 anni, Pittarello punta a ottenere quello che potrebbe rappresentare il contratto più importante della propria carriera. L’accordo tra le società, tuttavia, non è stato ancora raggiunto.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come esista ancora una distanza tra la proposta nerazzurra e la richiesta del Catanzaro. Una differenza considerata comunque colmabile, tanto che dalle parti filtra fiducia sulla possibilità di arrivare alla fumata bianca.

Catanzaro, Pecorino per il dopo Pittarello

Il Catanzaro inizierà a definire concretamente la successione soltanto dopo la partenza di Pittarello. Il direttore sportivo Polito ha però già individuato diversi profili.

Tra quelli maggiormente apprezzati c’è Emanuele Pecorino, rientrato alla Juventus dopo il prestito al Südtirol e indicato dalla Gazzetta come sempre più vicino a un trasferimento in Calabria.

Pisa, spunta anche Cheddira

Sul tavolo del Pisa è comparsa anche l’opportunità Walid Cheddira, in uscita dal Napoli. L’attaccante marocchino rappresenterebbe un profilo di assoluto livello per la Serie B e dispone anche di estimatori all’estero.

Al momento, però, la pista viene considerata alternativa alle operazioni già avviate. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, Cheddira potrebbe diventare un obiettivo concreto soprattutto nel caso in cui una tra le trattative per Petagna e Pittarello dovesse complicarsi.

Verona, può tornare di moda Cheddira

Proprio su Cheddira si era mosso in precedenza anche il Verona, senza però riuscire a trovare l’intesa al primo tentativo.

La situazione potrebbe cambiare. Le offerte provenienti dalla Turchia stanno infatti tentando Tomas Suslov, escluso dai convocati di Baroni per la Coppa Italia. Un’eventuale partenza potrebbe modificare le strategie offensive dell’Hellas.

Cheddira e Mulattieri hanno caratteristiche differenti, ma potrebbero anche convivere nel 4-2-3-1, eventualmente disposti verticalmente.

Di Nardo, Artistico, Shpendi e Coda: il valzer degli attaccanti

Il mercato delle punte coinvolge numerose società. Il Vicenza cerca ancora il sostituto dell’infortunato Tsadjout e prova a sbloccare l’arrivo di Massimo Zilli dal Cosenza.

Situazione da seguire anche a Modena. Pedro Mendes è corteggiato dalla Turchia e il club emiliano vorrebbe trattenerlo, ma non può considerarlo incedibile. Una sua eventuale partenza renderebbe necessario un nuovo intervento in attacco.

Tra i profili monitorati c’è Antonio Di Nardo del Pescara, che non è sceso in campo nell’ultimo impegno di Coppa Italia di Serie C. L’attaccante spera anche in una chiamata dalla Serie A, sebbene la permanenza in B venga considerata uno scenario più probabile.

La Gazzetta dello Sport inserisce nel possibile valzer finale degli attaccanti anche Gabriele Artistico, qualora la Lazio decidesse di lasciarlo partire, i gemelli Stiven e Cristian Shpendi, lo svincolato Massimo Coda, Silvio Merkaj e Andrea Adorante.

Quest’ultimo, vice capocannoniere della passata stagione, è attualmente frenato da un problema alla schiena che dovrebbe tenerlo fuori fino all’autunno inoltrato. Una situazione che potrebbe trasformarlo in una scommessa di mercato per chi fosse disposto ad acquistarlo e aspettarne il recupero.