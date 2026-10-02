Nations League: pari a reti bianche tra Italia e Francia dopo i primi 45
Un buon primo tempo quello disputato dalla nazionale di Roberto Mancini che, nonostante le tante occasioni create, va la riposo sul risultato di 0-0 nel match in casa della Francia.
I padroni di casa iniziano il match in avanti, ma è l’Italia ad avere la prima occasione dell’incontro al 9′: Kayode avanza sulla fascia e mette in mezzo, sul secondo palo arriva Kean che però non riesce a trovare il tap-in vincente. Al 24′ risponde la Francia, con Olise che prova la conclusione centrando in pieno la traversa a Donnarumma battuto.
Nel finale gli azzurri riescono a sbloccare il risultato con la rete di Moise Kean, ma l’arbitro annulla il gol per posizione di fuorigioco. Un match aperto ancora tutto da decidere, con entrambe le squadre che nella ripresa vorranno portare a casa i tre punti.