Abodi: «Il talento italiano c’è, va fatto giocare»

Il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, ha commentato con soddisfazione la prestazione della Nazionale guidata da Roberto Mancini, sottolineando l’energia e l’armonia mostrate dagli Azzurri in campo.

Abodi ha evidenziato come la squadra abbia dimostrato che il talento italiano non è affatto scomparso: «Abbiamo dimostrato di essere capaci, una qualità che sembrava essere smarrita». Il ministro ha però ribadito che restano alcuni problemi strutturali da affrontare.





In particolare, Abodi ha invitato i club di Serie A a dare maggiore spazio ai giovani italiani, cercandoli anche nelle categorie inferiori: «Il talento c’è, va fatto giocare».