Abodi: «Il talento italiano c’è, va fatto giocare»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
abodi

Il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, ha commentato con soddisfazione la prestazione della Nazionale guidata da Roberto Mancini, sottolineando l’energia e l’armonia mostrate dagli Azzurri in campo.

Abodi ha evidenziato come la squadra abbia dimostrato che il talento italiano non è affatto scomparso: «Abbiamo dimostrato di essere capaci, una qualità che sembrava essere smarrita». Il ministro ha però ribadito che restano alcuni problemi strutturali da affrontare.


In particolare, Abodi ha invitato i club di Serie A a dare maggiore spazio ai giovani italiani, cercandoli anche nelle categorie inferiori: «Il talento c’è, va fatto giocare».

Altre notizie

Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (3) stadio renzo barbera tifosi

Tuttosport: “Euro 2032, Palermo sfida Napoli e Firenze: il Barbera nella corsa per gli ultimi due posti”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
Screenshot 2026-09-30 071133

Corriere dello Sport: “Italia, l’allarme dopo la rinascita: un commissario può arrestare il nuovo corso di Mancini”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
Screenshot 2026-09-30 061952

De Sanctis spiega l’algoritmo nel calciomercato: «Al primo posto metto sempre lo scouting live»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
home-raspadori

Italia, tegola Raspadori: l’attaccante lascia il ritiro

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
Screenshot 2026-09-29 195707

Nations League, pari senza reti tra Finlandia e Bielorussia: Pohjanpalo in campo 59 minuti

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
parma_gilardino-1790689042905.png--parma__gilardino_ha_firmato__e_ufficialmente_il_nuovo_allenatore_dei_crociati__dettagli_e_annuncio_

UFFICIALE: Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
WhatsApp Image 2026-09-29 at 18.37.47

Nations League: pari a reti bianche all’intervallo tra la Finlandia di Pohjanpalo e la Bielorussia

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
Napoli

Euro 2032, Napoli mette 50 milioni sul Maradona: il piano per la riqualificazione dello stadio

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
tifosi renzo barbera tornelli

Gazzetta dello Sport: “Euro 2032, Palermo con il Barbera nella corsa: domani la Figc invia il dossier all’Uefa”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
Rendering-stadio-Renzo-Barbera-Popolous-2

Corriere dello Sport: “Euro 2032, Palermo spera: corsa aperta per i cinque stadi italiani, il Sud rischia l’esclusione”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
WhatsApp Image 2026-09-28 at 22.28.48

Turchia-Italia 1-4: le pagelle del match

Angelo Giambona Settembre 28, 2026
HTU54egXsAAuBEM

Nations League, Turchia-Italia 1-4: gli Azzurri dominano e chiudono la partita con un poker

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2026

Ultimissime

Immagine

Verona, presentato il progetto per il nuovo stadio

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
Antonini contro Giove del Taranto

Svolta Antonini: vicino l’acquisto di un nuovo club

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
abodi

Abodi: «Il talento italiano c’è, va fatto giocare»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
Immagine

Portogallo, scoppia il caso Ronaldo: CR7 salta l’allenamento e torna in hotel

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
Immagine

Carrarese, UFFICIALE: Pagliuca è il nuovo allenatore

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026