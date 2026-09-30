Verona, presentato il progetto per il nuovo stadio

L’Hellas Verona ha presentato al Comune il progetto per il nuovo stadio, dando ufficialmente il via all’iter previsto dalla normativa italiana. L’impianto, da 30.000 posti, dovrebbe sorgere sull’area dell’attuale Bentegodi, che verrebbe demolito e sostituito da una struttura moderna e multifunzionale.

L’investimento complessivo è stimato nell’ordine dei 300 milioni di euro, finanziati principalmente con capitali privati della proprietà del club e con una possibile partecipazione pubblica. Il nuovo stadio dovrebbe ospitare partite, concerti, eventi, attività commerciali e servizi di hospitality durante tutto l’anno.





Il progetto prevede inoltre uno stadio temporaneo nelle vicinanze, così da permettere al Verona di continuare a giocare in città durante i circa tre anni di lavori. Secondo l’attuale cronoprogramma, il completamento è previsto per la stagione 2031/32, con l’obiettivo di rendere l’impianto idoneo anche a ospitare incontri di UEFA Euro 2032, compatibilmente con autorizzazioni e successive fasi dell’iter.