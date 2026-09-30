Portogallo, scoppia il caso Ronaldo: CR7 salta l’allenamento e torna in hotel

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2026
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Tiene banco in casa Portogallo la situazione legata a Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riferito da A Bola, l’attaccante non ha partecipato alla sessione di allenamento con i compagni in vista della prossima sfida di Nations League contro la Danimarca.

Ronaldo, rimasto in panchina per tutta la gara precedente contro la Norvegia, ha raggiunto l’Eleda Stadion di Malmö insieme alla squadra. Dopo aver svolto individualmente alcuni esercizi, però, ha lasciato il campo ed è rientrato in hotel a bordo di un mezzo della Federazione.


Alla base della decisione ci sarebbero alcune problematiche legate all’attrezzatura necessaria per il suo programma personalizzato. Prima di lasciare l’impianto, CR7 ha avuto un colloquio con il commissario tecnico Jorge Jesus.

Resta ora da capire se Ronaldo sarà regolarmente a disposizione per la prossima partita del Portogallo o se la sua assenza dall’allenamento rappresenterà un ulteriore segnale in vista dell’impegno di Nations League.

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