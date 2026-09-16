Euro 2028 sbarca su Sky: «Tutte le 51 partite, 24 saranno in esclusiva»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
Palla Europei (X) Ilovepalermocalcio

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Sky rafforza la propria offerta dedicata al calcio internazionale e acquisisce i diritti di Euro 2028, della Nations League 2026/27 e degli European Qualifiers. Un pacchetto che accompagnerà gli appassionati per le prossime stagioni e che culminerà con l’Europeo in programma dal 9 giugno al 9 luglio 2028 tra Regno Unito e Repubblica d’Irlanda.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, su Sky e in streaming su Now sarà possibile seguire tutte le 51 partite di Euro 2028, con 24 incontri trasmessi in esclusiva.


Si parte il 24 settembre con la Nations League

La nuova programmazione internazionale scatterà già il 24 settembre, quando prenderà il via la fase a gironi della Nations League 2026/27. La copertura comprenderà anche le Finals previste nel giugno 2027.

Da marzo 2027 sarà invece il momento delle qualificazioni a Euro 2028. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, l’offerta comprenderà i migliori incontri delle nazionali straniere, gli eventuali impegni dell’Italia nelle Finals di Nations League e gli highlights di tutte le partite.

Un percorso che condurrà direttamente all’Europeo del 2028, con Sky intenzionata a rafforzare ulteriormente la propria presenza nel calcio continentale.

De Bellis: «Sky premium partner della UEFA»

A spiegare il significato dell’accordo è Giuseppe De Bellis, EVP Sport, News and Entertainment di Sky.

«Questo accordo arricchisce ulteriormente l’offerta europea della Casa dello Sport e conferma Sky come premium partner di UEFA».

L’investimento riguarderà da vicino anche il percorso della Nazionale italiana. De Bellis ha sottolineato:

«Significa credere nella strada verso la riconquista del calcio italiano del suo posto continentale o globale e accompagnare il pubblico alla scoperta dei giocatori che hanno il compito di ripristinare l’onore del calcio italiano per Nazionali».

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la copertura dedicata agli azzurri seguirà un modello di racconto definito “always on”, con inviati al seguito della squadra nei ritiri, a Coverciano e durante le trasferte.

Euro 2028, otto partite a Wembley

Il racconto non sarà limitato ai novanta minuti. Sono previsti aggiornamenti durante l’intera giornata, oltre agli studi prima e dopo le partite.

Il grande appuntamento sarà poi Euro 2028, torneo che si svolgerà tra Regno Unito e Repubblica d’Irlanda nell’arco di un mese. Gazzetta dello Sport ricorda che Wembley sarà uno degli impianti centrali della manifestazione: lo stadio londinese ospiterà complessivamente otto incontri, comprese le due semifinali e la finale.

Sky e Now trasmetteranno dunque tutte le 51 gare dell’Europeo, 24 in esclusiva, all’interno di un’offerta che partirà dalla Nations League e proseguirà attraverso le qualificazioni fino alla fase finale del torneo continentale.

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