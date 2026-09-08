Champions League: l’Aston Villa batte 2-3 il Club Brugge, vince l’AEK contro il LASK
Si concludono i due match del pomeriggio di Champions League, ricchi di gol ed emozioni. Porta a casa i primi tre punti l’Aston Villa, impegnata in casa del Club Brugge.
Passa subito in vantaggio la formazione inglese, che all’11’ sblocca il risultato con la rete di McGinn, che sfrutta l’assist di Pau Torres e batte l’ex Inter Sommer. I belga, però, trovano subito la giusta reazione, riportandosi in parità al 19′ con Vetlesen. Gli uomini di Unai Emery prendono però in mano l’incontro, mettendo nuovamente la testa avanti con il gol di Buendia.
Nel finale di tempo c’è spazio anche per la rete di Jackson, che fa andare i londinesi al riposo in vantaggio per 3-1. Nella ripresa il Club Brugge accorcia le distanze con il rigore trasformato da Tresoldi, ma l’Aston Villa riesce a gestire bene il vantaggio e portare a casa i tre punti.
Porta a casa i tre punti anche l’AEK nel match casalingo contro il LASK: decisiva per i greci la rete nel primo tempo di Marin. Nella ripresa i gialloneri raddoppiano grazie al gol messo a segno da Jovic, ma il direttore di gara annulla per posizione di fuorigioco.