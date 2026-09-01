Como, futuro in Spagna per l’ex rosa Audero: è fatta con il Rayo Vallecano

Emil Audero è pronto a lasciare il Como e a iniziare una nuova avventura in Spagna. Il portiere italo-indonesiano sarà un nuovo giocatore del Rayo Vallecano, con l’operazione ormai definita.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è infatti fatta per il trasferimento dell’ex portiere del Palermo dal Como al club spagnolo.





Audero si prepara così a una nuova esperienza internazionale, dopo aver maturato una lunga esperienza nel calcio italiano.