Carrarese, torna Nicola Ravaglia: sarà lui il nuovo portiere
La Carrarese ufficializza il ritorno di Nicola Ravaglia. Il portiere, rimasto svincolato dopo la conclusione della sua esperienza alla Sampdoria, torna a vestire la maglia del club apuano.
Ravaglia rappresenta così un rinforzo di esperienza per la porta della Carrarese, con il trasferimento definito nelle ultime ore del mercato estivo.
L’operazione è stata ufficializzata dalla Carrarese, che riporta in rosa l’estremo difensore dopo la precedente esperienza in azzurro.