Carrarese, torna Nicola Ravaglia: sarà lui il nuovo portiere

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
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La Carrarese ufficializza il ritorno di Nicola Ravaglia. Il portiere, rimasto svincolato dopo la conclusione della sua esperienza alla Sampdoria, torna a vestire la maglia del club apuano.

Ravaglia rappresenta così un rinforzo di esperienza per la porta della Carrarese, con il trasferimento definito nelle ultime ore del mercato estivo.


L’operazione è stata ufficializzata dalla Carrarese, che riporta in rosa l’estremo difensore dopo la precedente esperienza in azzurro.

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