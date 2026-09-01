Mantova, si separano le strade con Žan Majer
Il Mantova saluta Žan Majer. Il centrocampista sloveno, 34 anni, ha risolto consensualmente il contratto con il club virgiliano, chiudendo così la sua esperienza
Arrivato nell’estate 2025, Majer ha collezionato 8 presenze con il Mantova, prima di trasferirsi in prestito alla Ternana nella seconda parte della stagione, dove ha totalizzato 14 presenze e 2 gol in Serie C. Ora il giocatore è libero di valutare una nuova destinazione nell’ultima giornata di mercato. In Italia ha vestito anche le maglie di Lecce, Reggina e Cremonese.