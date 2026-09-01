Corriere di Verona: “Mazzitelli, sprint del Verona: c’è la concorrenza del Palermo”

Il Verona accelera nelle ultime ore di mercato e uno dei nomi al centro delle manovre è quello di Luca Mazzitelli. Dopo aver definito la cessione di Rafik Belghali al Torino, l’Hellas dispone di maggiori margini per completare la rosa. A fare il punto è Matteo Fontana sul Corriere di Verona.

La società veneta si sta muovendo su più fronti: Mattia Felici è in arrivo dal Cagliari, mentre per il centrocampo l’attenzione si è spostata con decisione su Mazzitelli, rientrato al Como dopo il prestito al Cagliari. Una corsa nella quale, però, compare anche il Palermo.





Verona-Mazzitelli, il Palermo è in corsa

Saltata l’operazione che avrebbe portato Edoardo Iannoni al Verona nell’ambito della trattativa con il Sassuolo per Belghali, il club ha accelerato sul centrocampista del Como.

Secondo quanto riportato da Matteo Fontana, arrivare a Mazzitelli non sarà semplice proprio perché sul giocatore c’è anche la concorrenza del Palermo.

Il direttore sportivo Sean Sogliano sta spingendo per trovare con il Como l’intesa sia sul piano economico sia sulla formula del trasferimento. Il Corriere di Verona evidenzia inoltre come nell’ultima stagione alcuni problemi fisici abbiano limitato l’impiego del centrocampista, aspetto sul quale l’Hellas sta effettuando le proprie valutazioni.

Mazzitelli, comunque, viene considerato un elemento dotato di struttura e duttilità, caratteristiche ritenute adatte al 4-2-3-1 impostato da Marco Baroni.

Belghali al Torino per 7 milioni

A finanziare lo sprint conclusivo del Verona contribuisce la cessione di Rafik Belghali al Torino. L’esterno algerino aveva precedentemente rifiutato il Sassuolo, nonostante l’accordo già raggiunto tra i due club sulla base di 7 milioni di euro più Iannoni come contropartita tecnica.

Dopo il mancato affare, Sogliano ha riaperto i contatti e il dialogo decisivo è stato quello con il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi.

L’intesa con il Torino prevede 7 milioni di euro al Verona più una percentuale sull’eventuale futura rivendita. Belghali firmerà un contratto triennale da 700 mila euro a stagione, oltre a bonus. Un’importante plusvalenza per l’Hellas, che lo aveva acquistato dal Mechelen per due milioni.

Felici in arrivo, Oyegoke verso l’Inghilterra

Come riferisce il Corriere di Verona, è in dirittura d’arrivo anche la partenza di Daniel Oyegoke, destinato al Lincoln City. Restano alcuni dettagli da sistemare prima di completare il trasferimento in Inghilterra.

Sul fronte delle entrate, invece, il Verona ha raggiunto l’accordo con il Cagliari per Mattia Felici. La formula individuata è quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto legato alla promozione in Serie A.

Per l’attacco, infine, non è mai realmente decollata la trattativa con il Venezia per Leon Lauberbach.

Le attenzioni delle ultime ore sono quindi rivolte soprattutto al centrocampo. Mazzitelli è l’obiettivo del Verona, ma il Palermo resta nella corsa: secondo Matteo Fontana, la trattativa non si presenta semplice e sarà lo sprint conclusivo del mercato a stabilire la destinazione del giocatore.