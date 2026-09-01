Repubblica: “Catania già in crisi, ora tocca a Pelligra: budget dimezzato e futuro del club da chiarire”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2026
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Due partite, due sconfitte e una frattura con l’ambiente che continua ad allargarsi. Il Catania vive già un momento estremamente delicato dopo appena 180 minuti di campionato e adesso l’attenzione si sposta soprattutto sulla proprietà e sulle intenzioni di Ross Pelligra.

Come sottolinea Repubblica, le difficoltà non riguardano soltanto il campo. Sullo sfondo ci sono il ritardo nella presentazione della fideiussione, con una possibile penalizzazione in classifica, il ridimensionamento del budget, i debiti maturati nei confronti di fornitori e consulenti e la situazione di inattività di Torre del Grifo.


Pelligra atteso a Catania: servono risposte

Secondo quanto riportato da Repubblica, Pelligra dovrebbe arrivare a Catania nel prossimo fine settimana. Un ritorno particolarmente atteso, perché dalla proprietà vengono richieste risposte precise sul futuro della società.

Il punto centrale riguarda le intenzioni dell’imprenditore italo-australiano: proseguire rilanciando gli investimenti oppure valutare la cessione del club? Interrogativi resi ancora più pesanti, secondo il quotidiano, dalle perdite per 13,5 milioni di euro registrate nell’ultimo bilancio d’esercizio.

Una conferenza stampa del patron potrebbe rappresentare l’occasione per fare chiarezza e fornire le rassicurazioni richieste dall’ambiente.

Budget da 9 a 4 milioni, Grella aveva presentato le dimissioni

Particolarmente significativo è quanto ricostruito da Repubblica sul progetto tecnico. Il budget inizialmente previsto sarebbe stato ridotto in corsa da 9 a 4 milioni di euro per decisione di Pelligra.

Una scelta che avrebbe portato l’amministratore delegato Vincenzo Grella a presentare le dimissioni, successivamente respinte dallo stesso patron.

Il Catania si è così trovato nella necessità di ridurre il monte ingaggi, anche alla luce dell’introduzione del salary cap in Lega Pro, orientandosi sul mercato verso calciatori svincolati oppure operazioni in prestito.

Longo parte con due sconfitte

Sul campo, intanto, l’inizio dell’era Emilio Longo è stato negativo. Alla sconfitta casalinga contro l’Inter U23 ha fatto seguito il 2-0 incassato contro il Monopoli.

Secondo l’analisi di Repubblica, anche il rendimento della squadra alimenta le preoccupazioni: alcuni dei giocatori rimasti non stanno offrendo le prestazioni della passata stagione, mentre diversi nuovi arrivati non hanno ancora fornito le risposte attese.

Adesso arriva un altro appuntamento delicato. Il Catania affronterà al Massimino il Savoia in Coppa Italia Serie C, in una partita che si preannuncia accompagnata da un clima di forte contestazione.

Prima ancora dei risultati, però, la questione centrale resta il futuro societario. L’arrivo di Pelligra potrebbe diventare il momento decisivo per chiarire quale strada intenda percorrere la proprietà rossazzurra.

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