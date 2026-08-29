Serie C girone C: il Catania perde 2-0 a Monopoli, pari tra Inter U23 e Altamura. I risultati finali e la classifica aggiornata
Si concludono i match della serata del girone C di Serie C. Arriva un altra sconfitta per il Catania che, dopo il KO interno contro l’Inter U23, perde per 2-0 in casa del Monopoli: decisive per i pugliesi le reti di Garritano nel primo tempo e Greco nella ripresa. Successo esterno per il Potenza, che espugna Cosenza vincendo per 1-2. Non vanno oltre il pari, invece, Inter U23 e Altamura: sblocca il risultato nel primo tempo la formazione ospite con Rosafio, nella ripresa i nerazzurri trovano il gol del definitivo 1-1 con Mosconi. Di seguito i risultati finali:
Cosenza-Potenza 1-2
Inter U23-Altamura 1-1
Monopoli-Catania 2-0