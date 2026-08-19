Catania, ufficiale l’arrivo dell’ex Palermo Masciangelo: firma fino al 2027

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
Immagine

Il Catania ha ufficializzato l’arrivo di Edoardo Masciangelo, nuovo rinforzo per la corsia sinistra. Il classe 1996 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione per la stagione successiva.

Per Masciangelo si tratta di una nuova esperienza dopo l’ultima annata al Frosinone, con cui ha conquistato la promozione in Serie A. Nel suo lungo percorso professionale figura anche una parentesi al Palermo, dove ha vestito la maglia rosanero prima di proseguire la propria carriera.


Un innesto di esperienza per il Catania, considerando le 255 presenze nelle competizioni professionistiche nazionali, di cui 138 in Serie B. In cadetteria l’esterno ha inoltre realizzato 27 assist.

Cresciuto nei settori giovanili di Roma e Fiorentina, Masciangelo ha giocato, tra le altre, per Arezzo, Piacenza, Juventus Under 23, Pescara, Benevento, Palermo, Cittadella e Frosinone. Ora per l’ex rosanero inizia una nuova avventura alle pendici dell’Etna.

Altre notizie

Immagine

Juve Stabia, è fatta per Pietrangeli: arriva dal Südtirol

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
palermo brescia (127) insigne

Il Cesena piomba sull’ex rosa Insigne: c’è anche il Foggia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
Screenshot 2026-08-19 090707

Tuttosport: “Perin tentato dal Palermo: pronto un biennale, il portiere riflette sull’addio alla Juventus”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
palermo manchester city (127) osti Mirri

Repubblica: “Joronen ko, il Palermo si affida a Fortin. E torna l’incubo tra i pali”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
palermo manchester city (75) PALLONE

Gazzetta dello Sport: “Verona, mercato scatenato: torna Dawidowicz e spunta Iannoni. Pisa, chiuso Correia”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
Palermo Spezia 1-0 (16) joronen

Gazzetta dello Sport: “Palermo, ansia Joronen: domani la risonanza. Semper o Perin se lo stop sarà lungo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
palermo pisa 1-2 (61) semper Brunori

Giornale di Sicilia: “Palermo, tegola Joronen. Perin e Semper in cima alla lista”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
a025efe4e5

Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113) pallone serie b

Corriere dello Sport: “Catanzaro, Pecorino sempre più vicino. Palermo su Confente”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (24)

Corriere dello Sport: “Palermo, tegola Joronen: esami alla spalla. Se lo stop sarà lungo spunta Perin”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
schira

Schira: “Palermo-Perin: offerto un contratto fino al 2029”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Immagine

Pedullà: “Sorpresa Perin: ci prova il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026

Ultimissime

Immagine

Catania, ufficiale l’arrivo dell’ex Palermo Masciangelo: firma fino al 2027

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
Immagine

Juve Stabia, è fatta per Pietrangeli: arriva dal Südtirol

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (86)

Palermo, Vavassori celebra la vittoria sul Lecce: “Grande notte”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
palermo brescia (127) insigne

Il Cesena piomba sull’ex rosa Insigne: c’è anche il Foggia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (14)

Palermo-Juve Stabia, superata quota 25 mila presenze

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026