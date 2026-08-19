Catania, ufficiale l’arrivo dell’ex Palermo Masciangelo: firma fino al 2027

Il Catania ha ufficializzato l’arrivo di Edoardo Masciangelo, nuovo rinforzo per la corsia sinistra. Il classe 1996 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione per la stagione successiva.

Per Masciangelo si tratta di una nuova esperienza dopo l’ultima annata al Frosinone, con cui ha conquistato la promozione in Serie A. Nel suo lungo percorso professionale figura anche una parentesi al Palermo, dove ha vestito la maglia rosanero prima di proseguire la propria carriera.





Un innesto di esperienza per il Catania, considerando le 255 presenze nelle competizioni professionistiche nazionali, di cui 138 in Serie B. In cadetteria l’esterno ha inoltre realizzato 27 assist.

Cresciuto nei settori giovanili di Roma e Fiorentina, Masciangelo ha giocato, tra le altre, per Arezzo, Piacenza, Juventus Under 23, Pescara, Benevento, Palermo, Cittadella e Frosinone. Ora per l’ex rosanero inizia una nuova avventura alle pendici dell’Etna.