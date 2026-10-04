Corriere dello Sport: “Palermo, Hernani è uscito dai box: torna in gruppo e punta l’Empoli. Ballottaggio con Palumbo”

Hernani è uscito dai box e vede il rientro. Il brasiliano ha svolto una parte dell’allenamento insieme ai compagni a Torretta e, salvo sorprese, sarà a disposizione di Filippo Inzaghi per la trasferta contro l’Empoli. Si prepara così a tornare d’attualità uno dei ballottaggi destinati ad accompagnare il Palermo: Hernani o Palumbo sulla trequarti? A fare il punto è Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport.

Il segnale positivo è arrivato durante l’allenamento sostenuto ieri mattina al CFA di Torretta. Hernani non ha completato l’intera seduta insieme al gruppo e ha evitato, per esempio, la partitella, ma ha partecipato a tutta la prima parte della sessione, caratterizzata da un’esercitazione in campo ridotto con il pallone.





Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, si tratta di un passo avanti importante in vista della partita esterna contro l’Empoli, in programma sabato prossimo.

Hernani verso la convocazione per Empoli

Il numero 23 rosanero è fermo dallo scorso 7 settembre, quando durante la partita casalinga contro la Sampdoria aveva accusato un problema muscolare, nello specifico un sovraccarico alla gamba destra.

Alla ripresa della preparazione Hernani dovrebbe tornare a lavorare a pieno regime con il gruppo e, salvo sorprese, sarà quindi a disposizione per la trasferta in Toscana.

Al Castellani dovrebbe inizialmente partire dalla panchina, con Antonio Palumbo in vantaggio per una maglia da titolare.

Hernani-Palumbo, torna il ballottaggio

Con il recupero del brasiliano, però, tornerà d’attualità un duello destinato a ripresentarsi nel corso della stagione: chi giocherà sulla trequarti tra Hernani e Palumbo?

Secondo quanto evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, allo stato attuale Inzaghi considera i due giocatori alternativi.

Hernani, approfittando anche delle due giornate di squalifica del diretto concorrente, è partito titolare nelle prime due giornate di campionato e ha giocato dal primo minuto anche contro la Sampdoria. In quella partita è rimasto in campo per il primo tempo, prima di essere sostituito proprio da Palumbo.

Quest’ultimo ha poi trovato il gol nel recupero ed è stato utilizzato anche nelle successive partite contro Avellino e Padova.

Inzaghi continua a studiare il centrocampo a tre

Il ruolo del trequartista riveste un’importanza particolare nel 4-2-3-1 di Inzaghi. Il giocatore alle spalle della punta deve garantire imprevedibilità tra le linee, ma contemporaneamente contribuire all’equilibrio della squadra abbassandosi quando necessario per aiutare il centrocampo.

Un compito che Palumbo ha svolto anche durante la partitella dieci contro dieci dell’ultima seduta. Il centrocampista è stato utilizzato da mezzala destra in un reparto a tre, completato da un play e da Segre nel ruolo di altro interno.

Una prova che, come racconta ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, conferma come Inzaghi stia continuando a studiare durante la sosta la soluzione del centrocampo a tre, considerandola una possibile alternativa al modulo di base.

Ottimismo per Perin, Gyasi torna parzialmente in gruppo

Le buone notizie per il Palermo non riguardano esclusivamente Hernani. In vista della trasferta di Empoli c’è grande ottimismo anche per il recupero di Perin.

Passi avanti anche per Gyasi: dopo non essersi allenato con i compagni nei giorni precedenti, ieri ha svolto una parte del lavoro insieme al gruppo.

Inzaghi si avvicina così alla ripresa del campionato con la possibilità di recuperare diverse pedine e ampliare ulteriormente le proprie possibilità di scelta.

Inaugurato il nuovo store del Palermo al Forum

Intanto il Palermo ha inaugurato anche il suo nuovo store ufficiale al Centro Commerciale Forum.

Il nuovo punto vendita si aggiunge a quelli già presenti allo stadio Renzo Barbera, alla Rinascente e all’aeroporto e punta a diventare un riferimento per l’area orientale della città.