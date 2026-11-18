Il Catanzaro rischia di dover rinunciare a Simone Pafundi in vista della sfida di sabato contro il Palermo. Il fantasista giallorosso ha accusato un problema al polpaccio destro durante un allenamento e le sue condizioni saranno valutate nella giornata di oggi.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, lo stop del calciatore potrebbe complicare le scelte di Michele Mignani in vista dell’impegno contro la capolista.





Catanzaro, Pafundi in dubbio per il Palermo

Pafundi è stato costretto a fermarsi durante una seduta di allenamento a causa di un problema al polpaccio destro.

Secondo la Gazzetta dello Sport, soltanto dopo la valutazione prevista oggi sarà possibile avere indicazioni più precise sulle sue condizioni e sull’eventuale disponibilità per la partita.

La sua presenza contro il Palermo resta dunque in dubbio.

Catanzaro-Palermo, biglietti a 15 euro al Ceravolo

Intanto, il Catanzaro ha deciso di favorire l’afflusso dei tifosi allo stadio attraverso un’iniziativa sui prezzi dei biglietti.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, la società metterà in vendita tagliandi al prezzo di 15 euro in tutti i settori agibili dell’impianto.

La capienza del Ceravolo sarà ridotta a causa dei lavori di riqualificazione attualmente in corso.

I settori disponibili saranno la tribuna Est, la tribuna Centrale e i Distinti.

L’obiettivo del club calabrese è riempire gli spalti accessibili in occasione dell’arrivo del Palermo.

La Gazzetta dello Sport evidenzia così i due principali temi della vigilia giallorossa: l’incertezza sulle condizioni di Pafundi e l’iniziativa della società per favorire la presenza del pubblico al Ceravolo.