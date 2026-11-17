Potrebbe essere arrivata ai titoli di coda l’esperienza di Kevin Varas con la maglia del Padova. Dopo tre anni e mezzo in biancoscudato e una promozione conquistata da protagonista, il centrocampista ecuadoriano potrebbe salutare già nella sessione invernale di mercato. Secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, la società avrebbe comunicato al giocatore di non voler discutere il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza a fine stagione.

Una decisione che non è cambiata nemmeno dopo la rete realizzata contro il Catanzaro, il primo centro stagionale dopo sei presenze. Resta comunque possibile una permanenza fino a giugno, prima della separazione a parametro zero. Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno nelle prossime settimane: tra le società accostate a Varas ci sarebbero Union Brescia e Casarano. Al momento, però, non risultano trattative concrete.



