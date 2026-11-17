Pietro Beruatto, difensore del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento della squadra, soffermandosi sul lavoro quotidiano, sulle idee tattiche di mister Floro Flores e sugli obiettivi stagionali. Il terzino ha parlato anche della prossima sfida contro la Sampdoria, sua ex squadra. Di seguito le sue parole, riportate da Ottopagine.it .

Sulla sfida contro i blucerchiati, Beruatto ha dichiarato: «Proverò grandi emozioni ad affrontare la Sampdoria, la mia ex squadra. Affrontiamo una formazione che viene da un periodo positivo, costruita per fare bene e con calciatori forti. Sarà una gara tosta e Marassi rappresenterà il loro dodicesimo uomo in campo».

Il difensore ha poi analizzato il lavoro con Floro Flores, sottolineando quanto il gruppo si trovi a proprio agio con le idee del tecnico: «Ci divertiamo molto con il gioco del mister. Penso che si veda in campo e spero che riusciamo a far divertire anche chi ci guarda».

Particolarmente significativo il passaggio dedicato alla competitività durante gli allenamenti: «Appena arrivato mi ha impressionato la competitività in allenamento. Ricordo che con Sernicola ci siamo detti: “Ma dove siamo finiti?”. All’inizio facevamo quasi fatica a reggere quei ritmi. Questa però è la nostra vera forza: un gruppo unito e la grande competizione che mettiamo in ogni singola cosa».

Infine, Beruatto ha fatto chiarezza sugli obiettivi stagionali del Benevento, evidenziando la crescita della squadra dopo un avvio complicato: «Siamo partiti non benissimo, ma sempre consapevoli della nostra identità, e questo ci ha permesso di crescere. Con il cambio di modulo abbiamo trovato maggiore equilibrio. Il nostro obiettivo principale resta quello di mantenere la categoria».