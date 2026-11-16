Catanzaro-Palermo, stabilita la disposizione dei tifosi al Ceravolo

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 16, 2026
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Sarà la Curva Mammì a ospitare i sostenitori del Palermo in occasione della sfida contro il Catanzaro. La decisione è arrivata al termine della riunione della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, alla quale ha partecipato anche il sindaco della città, Nicola Fiorita.

Il nodo principale ha riguardato la Tribuna Ovest, inizialmente candidata a una possibile riapertura anche senza copertura. Gli accertamenti effettuati hanno però escluso questa possibilità: gli scavi ancora in corso nell’area non consentono infatti di autorizzarne l’utilizzo, che resterà quindi interdetto al pubblico.


Durante l’incontro era stata valutata anche un’altra soluzione, che prevedeva l’assegnazione della porzione centrale della Tribuna ai tifosi rosanero e lo spostamento dei sostenitori del Catanzaro in Curva Est. Un assetto già sperimentato nelle prime giornate di campionato, ma che alla fine è stato accantonato.

La disposizione definitiva prevede che i giallorossi mantengano due settori della Tribuna centrale ed est, mentre alla tifoseria ospite sarà riservata la Curva Mammì. Una soluzione che permette di tutelare gli spazi destinati ai sostenitori di casa, rispettando al tempo stesso le limitazioni imposte dai lavori di riqualificazione dello stadio Ceravolo. Sicurezza e prosecuzione del cantiere restano dunque le priorità in vista della gara.

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