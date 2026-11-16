Palermo Under 15, gol spettacolare di Jacopo Bernava: pallonetto da metà campo contro l’Empoli (VIDEO)

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 16, 2026
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Un gol da vedere e rivedere, una prodezza balistica che ha conquistato anche i social della Lega Giovanile. Protagonista Jacopo Bernava, giovane talento classe 2012 del Palermo Under 15, autore di una spettacolare rete da metà campo nella sfida di campionato contro l’Empoli, terminata 5-3 in favore dei toscani.

La giocata del giovane rosanero è arrivata al 34′ della ripresa, quando il Palermo stava tentando una difficile rimonta dopo essere stato sotto di cinque reti.


Palermo Under 15, Bernava sorprende tutti da metà campo

Una conclusione tanto sorprendente quanto spettacolare. Bernava, dopo aver sfiorato il gol da distanza ravvicinata, ha trovato il modo di rifarsi con una giocata di altissimo livello tecnico.

Il classe 2012 ha infatti sorpreso il portiere dell’Empoli con un clamoroso pallonetto dalla linea di metà campo, disegnando una traiettoria imprendibile che si è conclusa in rete.

Una prodezza che ha fissato il risultato sul 5-3 e che ha rappresentato il momento più spettacolare della rimonta tentata dai rosanero.

A celebrare il gol è stata anche la pagina Instagram ufficiale della Lega Giovanile, che ha pubblicato il video della rete accompagnandolo dalla didascalia:

«Rete di Jacopo Bernava, classe 2012: rosanero che accorciano con il numero 15, contro un Empoli che si impone, però, per 5-3».

Empoli-Palermo 5-3, rimonta rosanero nella ripresa

La partita disputata al Monteboro Training Center era iniziata in salita per il Palermo.

L’Empoli aveva infatti costruito un vantaggio di cinque reti grazie alla tripletta di Giulio Remo Viola e ai gol di Palladino e Biagini.

Sul 5-0, però, la formazione rosanero allenata da Cusimano ha reagito con determinazione.

Prima la rete di Principe al 14′ della ripresa, poi il gol di Giurdanella al 24′, infine la magia di Bernava al 34′, che ha riacceso le speranze del Palermo.

La rimonta non si è completata, ma la squadra siciliana ha dimostrato carattere nella seconda parte dell’incontro.

Per Bernava, entrato all’inizio della ripresa, una rete destinata a rimanere tra le immagini più belle della partita.

Un pallonetto da metà campo che vale molto più del risultato finale e mette in evidenza le qualità del giovane talento rosanero.

 

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