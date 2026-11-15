Palermo: relax al Parco delle Madonie per Ranocchia

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 15, 2026
ranocc

Domenica di relax immerso nella natura per Filippo Ranocchia. Il centrocampista del Palermo ha approfittato della giornata libera per concedersi una piacevole escursione nel Parco delle Madonie, in compagnia della sua dolce metà, Camilla.

Attraverso il proprio profilo Instagram, il calciatore rosanero ha condiviso con i suoi follower una serie di scatti che raccontano la giornata trascorsa tra i suggestivi paesaggi dell’entroterra siciliano, lontano dal campo e dagli impegni calcistici.


«Non è la Sicilia comune», ha scritto Ranocchia a corredo del post, accompagnando le fotografie con un riferimento al fascino autunnale delle Madonie, tra natura, colori e scorci caratteristici.

Un’occasione per il centrocampista rosanero di staccare la spina e trascorrere del tempo insieme alla compagna, godendosi una delle zone naturalistiche più affascinanti della Sicilia prima di tornare a concentrarsi sugli impegni con il Palermo.

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