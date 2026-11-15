Finlandia-San Marino 7-2, Pohjanpalo: «Mi sento molto bene, abbiamo giocato una bellissima partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 15, 2026
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Joel Pohjanpalo ritrova il gol con la maglia della Finlandia. L’attaccante del Palermo è stato tra i protagonisti della larga vittoria della propria nazionale contro San Marino, terminata con il risultato di 7-2. Per il centravanti rosanero una prestazione impreziosita da una doppietta e un assist.

Al termine della sfida, Pohjanpalo ha commentato la prestazione della squadra e la soddisfazione per il risultato ottenuto.


Sulla vittoria contro San Marino:

«Mi sento molto bene, siamo andati a cercare quello che volevamo. Abbiamo segnato tanti gol, anche se in questo tipo di partite può capitare che il ritmo cambi molto velocemente. A volte si perde un po’ di concentrazione, ed è naturale quando non c’è più nulla in palio. Ma è stata una bellissima partita, con tanti bei gol, e speriamo che tutti abbiano apprezzato lo spettacolo».

Sulla doppietta personale:

«Non ricordo bene come sia arrivato il primo gol. Ho avuto l’opportunità di concludere un pallone. Anche l’altra rete è stata molto bella, ho avuto la possibilità di attaccare il pallone. Inoltre, abbiamo giocato molto bene, creato tante occasioni importanti e raggiunto un’ottima percentuale di realizzazione. È questo ciò che dobbiamo portarci dietro da questa partita».

 

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