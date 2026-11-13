Italia U21, vittoria in rimonta contro la Francia: Camarda e Lipani firmano il 2-1 azzurro

Grande vittoria per l’Italia Under 21, che supera la Francia per 2-1 allo Stade Francis-Le Basser di Laval nella prima delle due amichevoli in programma durante la sosta per le nazionali. Dopo un primo tempo equilibrato e terminato a reti inviolate, gli azzurrini trovano il vantaggio nella ripresa grazie a Camarda e completano il successo con la rete di Lipani.

La squadra di Baldini parte bene anche nel secondo tempo e al 46′ sfiora subito il gol con Fini, che non riesce a trovare lo specchio di testa su un preciso cross di Dagasso. Al 50′ è invece Bartesaghi a salvare gli azzurri con un intervento provvidenziale su Gomis. I l vantaggio italiano arriva al 52′: grande iniziativa di Dagasso, che avanza e serve sulla destra Camarda. L’attaccante del Milan anticipa in scivolata il portiere Patouillet e firma lo 0-1.

La Francia reagisce e al 60′ trova il pareggio con Versini, bravo a sfruttare un lancio dalla difesa, superare Bartesaghi e scavalcare Palmisani con un preciso pallonetto. Gli azzurrini, però, non si arrendono e al 68′ tornano avanti. Lipani recupera il pallone a centrocampo, avanza e lascia partire un diagonale dal limite dell’area che sorprende Patouillet e si insacca nell’angolino per l’1-2.

Nel finale l’Italia gestisce il vantaggio, con Baldini che ricorre anche a diversi cambi per dare nuove energie alla squadra. Al 76′ Faticanti prova a chiudere definitivamente i conti, ma la sua conclusione dal limite termina alta. Dopo il doppio cambio francese al 79′, arriva il triplice fischio: l’Italia Under 21 conquista una bella vittoria per 2-1 in trasferta contro i pari età francesi. Decisive le reti di Camarda e Lipani, che regalano agli azzurrini un successo importante in questa prima amichevole della sosta.