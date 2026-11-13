Modena, Folino: «Siamo contenti di quanto fatto finora, è la strada giusta»

Francesco Folino, difensore del Modena, ha fatto il punto sul momento della squadra gialloblù nel corso di un’intervista rilasciata a margine di un evento organizzato presso il Modena Store. Il centrale ha espresso soddisfazione per il percorso compiuto finora, senza però perdere di vista gli obiettivi e la necessità di continuare a lavorare. Le sue dichiarazioni sono state riportate da TMW.

Il bilancio della prima parte di stagione è positivo, ma Folino invita tutto il gruppo a non abbassare la guardia: «Siamo sicuramente contenti di quello che abbiamo fatto fino ad ora. Sappiamo che il campionato è lungo e che la Serie B è molto difficile, dobbiamo continuare su questa strada e migliorare ancora tanto, ma credo che siamo sulla strada giusta».





Il difensore ha poi commentato la sosta per le nazionali, arrivata dopo il successo conquistato sul campo della Virtus Entella: «Arriviamo alla sosta dopo una bella vittoria su un campo difficile come quello di Chiavari ed è giusto staccare un po’ la spina dal punto di vista mentale, ma dobbiamo continuare ad allenarci e spingere senza adagiarci sui risultati ottenuti finora».

Spazio anche al reparto difensivo e alla forza del gruppo, considerata una delle principali qualità della formazione emiliana: «L’ideale sarebbe non subire gol e riuscire a farne uno in più degli avversari. Siamo un grande gruppo, abbiamo la fortuna di essere una squadra giovane, con tante ambizioni e soprattutto ci vogliamo bene l’un l’altro».

Folino ha speso parole positive anche per il compagno Nador: «Con Nador c’è grande feeling, è un giocatore molto forte». Il centrale ha poi sottolineato l’importanza di tutta la rosa, soprattutto in vista dei numerosi impegni in programma: «La nostra qualità principale è che anche chi gioca meno quando scende in campo fa bene, come per esempio Adorni e Montevago nell’ultimo turno».

Da qui alla fine dell’anno attenderà il Modena un vero e proprio tour de force: «Ci aspettano otto partite ravvicinate da qui alla fine dell’anno, sarà un vero tour de force e avremo bisogno di tutti e speriamo anche di recuperare qualcuno degli infortunati».

Infine, una battuta sulla voglia di realizzare il primo gol con la maglia gialloblù. Folino ci è andato vicino contro il Cesena, ma la rete è stata assegnata come autogol: «Contro il Cesena speravo di riuscirci, soprattutto sotto la Curva Montagnani, ma è stato assegnato un autogol. Anche a Chiavari ho provato in tutti i modi a buttare il pallone in porta, purtroppo non ci sono riuscito».