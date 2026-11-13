Il Tirreno: “Pisa, Gabbanini lancia la sfida: «Basta parole, la voglia di vincere va dimostrata sul campo»”

l Pisa vuole cambiare passo e ritrovare quella continuità necessaria per risalire la classifica di Serie B. A tracciare la strada è il direttore sportivo Leonardo Gabbanini, che ha analizzato il momento della formazione nerazzurra, il nuovo corso societario avviato con l’arrivo di Damien Comolli e le prospettive del mercato di gennaio.

Come racconta Il Tirreno, il dirigente ha ribadito la necessità di trasformare le ambizioni in risultati concreti, sottolineando l’importanza del lavoro quotidiano e della costruzione di un progetto destinato a crescere nel tempo.





Gabbanini: «Non sopporto che si dica che siamo ambiziosi»

Il direttore sportivo del Pisa ha espresso con chiarezza la propria filosofia, spiegando che gli obiettivi devono essere dimostrati attraverso i risultati e non soltanto annunciati.

«Non sopporto che si dica che siamo ambiziosi e poi non vedere questa cosa sul rettangolo verde».

Gabbanini ha quindi insistito sulla necessità di tradurre la voglia di vincere in prestazioni convincenti.

«Sono contento che i giocatori dicano nelle interviste che sono venuti qui per vincere. Ma adesso dobbiamo dimostrare veramente di voler vincere. Facciamolo vedere palla su palla che vogliamo vincere».

Un messaggio rivolto all’intero ambiente nerazzurro, chiamato a dare risposte sul campo dopo un avvio di stagione caratterizzato da risultati altalenanti.

Pisa, Gabbanini analizza il momento: «Abbiamo perso punti per strada»

Nel corso dell’intervista riportata dal Tirreno, Gabbanini ha fatto il punto sulle ultime prestazioni della squadra.

«Prima di Avellino e Südtirol abbiamo affrontato un trittico importante con Cremonese, Verona e Palermo dove abbiamo fatto 5 punti. Non mi sento di dire che sono punti persi per strada».

Il dirigente ha poi evidenziato la necessità di migliorare il rendimento contro alcune avversarie.

«Per vincere con Verona e Palermo dovevamo fare tutto bene. Abbiamo concesso qualcosa di troppo. Essere ambiziosi significa portare qualcosa di più al club per voler vincere».

Secondo Gabbanini, il percorso di crescita richiede tempo e una mentalità condivisa.

«La squadra è nuova. Dobbiamo mettere insieme energie tra persone e personalità diverse. Quando una società costruisce una squadra nuova, con i giocatori del vecchio corso, deve essere brava a far capire che anche per loro è come ricominciare da capo».

Il direttore sportivo ha comunque ribadito la propria fiducia nel gruppo.

«I giovani sono stati presi per i colloqui che abbiamo fatto. Sono convinto che chi è arrivato è molto forte. La costruzione del progetto è solo al primo step».

Il nuovo corso con Comolli: «Un fatto eccezionale»

Gabbanini ha dedicato ampio spazio all’arrivo di Damien Comolli, sottolineando il valore della scelta societaria.

«L’arrivo del presidente Comolli è una cosa eccezionale per la Serie B».

Il dirigente ha spiegato che il nuovo presidente ha portato un approccio organizzativo diverso, fondato sulla collaborazione e sulla condivisione delle responsabilità.

«La multi-esperienza può aiutare. C’è grande difficoltà nell’era moderna nel capire i ruoli dei dirigenti. Per me sono ben distinti».

Gabbanini ha quindi illustrato la propria visione della struttura societaria.

«Le squadre che vanno bene sono quelle in cui il presidente fa il presidente, il direttore sportivo fa il direttore sportivo e così via».

Un modello nel quale ogni figura deve assumersi le proprie responsabilità, contribuendo alla crescita complessiva del club.

Pisa, il mercato di gennaio: «Siamo pronti a intervenire»

Uno dei temi più importanti affrontati dal dirigente riguarda il prossimo mercato invernale.

Come evidenzia Il Tirreno, Gabbanini ha confermato che il Pisa sta già valutando le possibili operazioni, senza però anticipare interventi definitivi.

«A gennaio faremo delle valutazioni, a giugno ne faremo altre. Le criticità le voglio valutare quando inizierà il mercato».

Il direttore sportivo ha sottolineato la fiducia nei confronti dei calciatori attualmente a disposizione.

«Ho creato la squadra e ho fiducia nelle persone che lavorano. Queste partite serviranno per capire cosa fare».

Sul possibile arrivo di rinforzi, Gabbanini ha aggiunto:

«Al mercato ci pensiamo giorno e notte. L’ideale sarebbe non fare non troppi interventi a gennaio. Si è entrati anche in uscita. Ma se serve ci faremo trovare pronti».

L’obiettivo resta dunque quello di intervenire soltanto dove necessario, preservando la struttura del gruppo.

Il modulo e la fiducia in Leoni: «Il 4-3-3 è un’idea sua»

Il direttore sportivo ha parlato anche delle scelte tattiche dell’allenatore Leoni, soffermandosi sul passaggio dal 4-3-3 al 3-4-2-1.

«Questa squadra può fare entrambi i moduli».

Gabbanini ha spiegato che la decisione di modificare il sistema di gioco è stata presa direttamente dal tecnico.

«Abbiamo preso tanti esterni proprio perché l’idea iniziale era il 4-3-3. Leoni è un play puro, uno dei pochi in circolazione. Ha già giocato a due, proprio con Correia, e fatto bene».

Il dirigente ha quindi ribadito la propria fiducia nell’allenatore.

«Il singolo non me la sento di criticarlo in maniera netta. In ogni gol che concediamo o che facciamo ci sono degli errori. Dietro non stiamo facendo bene ma non vedo linee difensive eccezionali e io ho fiducia anche nella difesa».

Gabbanini e il mercato estivo: il retroscena su Confente

Tra gli argomenti affrontati anche le operazioni dell’ultima sessione estiva, con particolare attenzione al ruolo del portiere.

Gabbanini ha ricordato le valutazioni effettuate dopo la retrocessione, quando la società doveva decidere come costruire il nuovo organico.

«Dopo la retrocessione bisognava capire chi aveva veramente la motivazione di restare a Pisa. Sempre è un portiere che ha vinto tre volte la B ed è molto forte».

Il dirigente ha poi spiegato la scelta di puntare su Confente.

«Ad un certo punto però si è sentito appagato dalla sua forza e invece, secondo me, doveva mettersi in gioco. Sono convinto che nel corso della stagione lo avremo gestito ma in quel momento non aveva voglia di mettersi in gioco».

Gabbanini ha quindi raccontato le difficoltà incontrate nella ricerca di un nuovo estremo difensore.

«È un portiere affidabile e sta facendo bene a Cremona. Inizialmente abbiamo valutato anche Vukovic ed è andato a imparare e a crescere alla Juve Stabia».

Infine, il riferimento alla trattativa per Confente.

«Sapevo che avevamo di affidabili. Dal momento in cui Sempre ha avuto la possibilità di andare abbiamo preso Confente, che è stato uno dei migliori portieri della scorsa B».

Pisa, la ricetta di Gabbanini per tornare a vincere

Il messaggio del direttore sportivo è chiaro: il Pisa deve ritrovare risultati e continuità, senza perdere di vista la costruzione di un progetto a lungo termine.

La società punta sulla crescita del gruppo, sulla valorizzazione dei giovani e su una struttura organizzativa definita, nella quale ogni dirigente possa svolgere il proprio ruolo.

Come sottolinea Il Tirreno, Gabbanini considera l’arrivo di Comolli un passaggio fondamentale per il futuro del club, ma chiede soprattutto una risposta immediata sul campo.

La priorità è trasformare le ambizioni in vittorie, dimostrando partita dopo partita la volontà di competere per gli obiettivi più importanti.