Palermo, Torrente: «È la squadra da battere, i risultati confermano i pronostici». E su Modena e Ascoli..

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
torrente

l Palermo di Filippo Inzaghi continua a convincere e, dopo undici giornate di Serie B, si conferma la principale candidata alla promozione in Serie A. A sottolinearlo è Vincenzo Torrente, allenatore con una lunga esperienza tra i cadetti, che ha analizzato l’andamento del campionato soffermandosi sulla capolista rosanero e sulle principali inseguitrici.

Intervistato in esclusiva da Marco Lombardi per TuttoB, l’ex tecnico di Bari, Cremonese, Padova e Salernitana ha espresso un giudizio netto sulla formazione siciliana, indicando nel Palermo la squadra da battere.


Torrente: «Palermo favorito fin dall’inizio»

Alla domanda sulla possibilità che il Palermo, ancora imbattuto e saldamente al comando della classifica, possa dominare il campionato, Torrente ha risposto:

«Già alla vigilia del campionato il Palermo era indicato, pressoché all’unisono, come la squadra favorita per la vittoria finale, e i risultati fin qui ottenuti non fanno altro che confermare i pronostici: è la squadra da battere».

Un’investitura importante per la formazione di Inzaghi, che ha confermato sul campo le aspettative della vigilia.

Modena e Ascoli, Torrente invita alla prudenza

Il tecnico ha poi analizzato il rendimento di Modena e Ascoli, rispettivamente seconda e terza forza del campionato, evitando però di sbilanciarsi sulle loro possibilità di conquistare la promozione diretta.

«È ancora presto per sbilanciarsi… La Serie B è un campionato lungo e difficile, che richiede grande continuità. Certo, in questo momento Modena e Ascoli stanno facendo bene, ma il quadro generale, tolto il Palermo, è in evoluzione e le risposte necessitano di altro tempo».

Per Torrente, dunque, il Palermo rappresenta al momento l’unica certezza nelle zone alte della classifica, mentre la situazione delle inseguitrici resta aperta.

Cremonese e Verona in crescita: «Emergeranno le loro qualità»

Tra le formazioni che potrebbero inserirsi nella lotta ai vertici ci sono Cremonese e Verona.

I grigiorossi arrivano da tre vittorie consecutive, mentre gli scaligeri hanno conquistato sette punti nelle ultime tre giornate.

«Sono squadre attrezzate per stare in alto. Hanno avuto un inizio difficile, ma sono in netta ripresa: alla lunga emergeranno le qualità e le potenzialità di entrambe».

Vicenza, Torrente difende Gallo: «Troverà una soluzione»

Spazio anche al momento complicato del Vicenza, reduce da tre sconfitte consecutive e scivolato al penultimo posto con la peggior difesa del campionato: 24 reti subite in undici partite.

Nonostante i numeri negativi, Torrente ha espresso fiducia nell’allenatore Fabio Gallo.

«I numeri dicono questo, anche se sono convinto che Gallo saprà trovare la soluzione ai problemi, permettendo al Lane di venire fuori da questo momento molto delicato».

Empoli, fiducia in Andreoletti: «Non ha la bacchetta magica»

L’ex allenatore ha analizzato anche le difficoltà dell’Empoli, che non ha ancora trovato la svolta sperata dopo il cambio in panchina.

«Va dato tempo al nuovo allenatore per proporre la propria idea di calcio, chi subentra non ha la bacchetta magica… L’Empoli è una squadra giovane, ma penso che, come il Vicenza, abbia i mezzi per risollevarsi».

Catanzaro ultimo, Torrente: «A gennaio qualcosa andrà fatto»

Sorpresa negativa di questo avvio di stagione è il Catanzaro, fermo a sei punti dopo undici giornate.

«Sinceramente non mi aspettavo un avvio così deficitario, perché il Catanzaro viene da stagioni brillanti. Il momento è complesso, ma nulla è compromesso: c’è ancora tempo per invertire la rotta. Certo, a gennaio, per quanto quel mercato non sia mai facile, qualcosa andrà fatto al fine di centrare la salvezza».

Serie C, Torrente analizza la corsa alla promozione

Nella parte conclusiva dell’intervista, Torrente ha rivolto lo sguardo anche ai tre gironi di Serie C.

Nel girone A, il tecnico considera Cittadella e Brescia le principali candidate alla promozione, senza escludere il Trento.

«Credo di sì, però non trascurerei il Trento, che ha fatto una buona programmazione, ha un bravo allenatore come Tabbiani e potrebbe anche inserirsi».

Nel girone B, invece, Torrente vede lo Spezia leggermente favorito rispetto al Ravenna, pur invitando a non sottovalutare la Reggiana.

«Lo Spezia sta facendo grandi cose, forte di una continuità di risultati importante, e credo che abbia qualcosa in più del Ravenna, che pure è un’ottima squadra. E poi non dimenticherei la Reggiana, che ora è attardata dalla vetta, sì, ma ha giocatori di categoria superiore e un allenatore come Tesser che in C ha vinto tanto».

Infine, il girone C, dove il Potenza guida la classifica con nove punti di vantaggio sul Bari.

«Il Potenza ogni anno cerca di migliorare: è partito fortissimo e gioca bene (complimenti a Tisci, che sta facendo un grande lavoro); però Catania e Bari, sia pure attualmente staccate di diversi punti dalla capolista, possono ancora lottare per il primo posto, avendo oltretutto la possibilità di rinforzarsi a gennaio».

Le parole di Torrente confermano dunque il ruolo del Palermo come principale favorita per la vittoria della Serie B, ma evidenziano anche quanto sia ancora aperta la corsa alle posizioni di vertice alle spalle della formazione di Inzaghi.

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