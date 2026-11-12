Palermo, Castagnini: «Vincerà sicuramente la Serie B. Inzaghi merita la promozione». E svela un retroscena su Calò

Renzo Castagnini non ha dubbi sul futuro del Palermo. L’ex direttore sportivo rosanero, oggi al Frosinone, è convinto che la formazione allenata da Filippo Inzaghi conquisterà la promozione in Serie A. Il dirigente ha espresso grande fiducia nel progetto del club siciliano, raccontando anche alcuni retroscena di mercato legati alla sua esperienza in viale del Fante.

Intervistato in esclusiva da Alessio Del Lungo per Tuttomercatoweb, Castagnini ha parlato del Frosinone, del lavoro di Massimiliano Alvini e di alcuni calciatori che hanno segnato la sua carriera, soffermandosi in particolare su Lorenzo Lucca e Giacomo Calò.





Castagnini: «Il Palermo vincerà la Serie B, se lo merita»

Il passaggio più significativo per i tifosi rosanero riguarda le prospettive della squadra di Filippo Inzaghi.

Alla domanda sulle aspettative per il Palermo, società alla quale è rimasto particolarmente legato, Castagnini ha risposto senza esitazioni:

«Sicuramente vincerà la Serie B, non vedo altro… Sarei contento per la piazza e per Inzaghi, uno che lavora con passione, quando lo si fa si deve essere premiati. Hanno un gruppo forte, si consolideranno in Serie A. Lo merita».

Una dichiarazione che conferma la grande considerazione dell’ex dirigente nei confronti dell’attuale formazione rosanero.

Secondo Castagnini, il Palermo possiede le qualità necessarie non soltanto per conquistare la promozione, ma anche per costruire un percorso stabile nella massima categoria.

Il retroscena su Calò: «Lo volevo a Palermo, avevo già fatto tutto»

Nel corso dell’intervista concessa a Tuttomercatoweb, Castagnini ha svelato anche un retroscena di mercato riguardante Giacomo Calò, oggi protagonista con la maglia del Frosinone.

Il direttore sportivo ha raccontato di aver cercato di portare il centrocampista al Palermo in passato.

«Mi vengono i brividi a parlarne perché il Cesena me lo ha regalato. Lo volevo a Palermo due anni prima, avevo già fatto tutto, mi dimisi e lui rimase a piedi».

Castagnini ha poi sottolineato il ruolo determinante di Massimiliano Alvini nella crescita del calciatore.

«Devo dire che con lui è stato bravo Alvini, sa giocare a calcio, ma non aveva passo. Oggi fa 12-13 chilometri, se metti quantità insieme alla qualità… Le cose non vengono per caso. Finora, nonostante abbia 29 anni, ha giocato bene tutte le partite in Serie A».

Infine, un riferimento alle recenti discussioni che hanno coinvolto il giocatore:

«Il procuratore ha acceso la miccia, io non lo avrei fatto, gliel’ho detto, è un amico e bisogna essere sinceri».

Castagnini racconta l’arrivo di Lucca al Palermo

Un altro passaggio particolarmente interessante riguarda Lorenzo Lucca, attaccante che Castagnini contribuì a portare al Palermo.

Il dirigente ha ricostruito le circostanze della trattativa con il Torino.

«Quella di Lucca è una storia da raccontare. Ero al mercato, dissi al presidente (del Palermo, ndr) che non avevo mai fatto la Serie D e di chiamarmi nel caso fossero saliti in Serie C. Lucca era al Torino, Bava mi disse che non lo voleva dare».

La situazione cambiò in seguito a un incontro inatteso.

«Al mercato esco fuori a fumarmi una sigaretta, lo incontro e mi dice che lo potevo prendere perché non avrebbe rinnovato il contratto».

Castagnini ha spiegato di aver creduto nelle qualità dell’attaccante anche quando il suo rendimento non era ancora convincente.

«Io non ci credevo, non dissi niente a nessuno perché volevano una punta di nome. Ho ricevuto critiche, mi hanno detto di tutto… In D ha giocato poco, abbiamo vinto il campionato, dissi al procuratore che in C lo avremmo tenuto».

Il dirigente ha quindi ricordato il rapporto personale costruito con Lucca.

«Fino a novembre non ha giocato, io lo invitavo a casa, gli facevo gli spaghetti, sentivo che potesse fare qualcosa di importante questo giocatore. Contro il Bari andai in panchina, stavamo perdendo e dissi al mister di buttarlo dentro».

Quella partita rappresentò un momento importante per la crescita dell’attaccante.

«Lui entrò e fece un gol incredibile e da lì è partito».

Lucca e le difficoltà al Napoli: «Va aiutato, è un giocatore di grande livello»

Castagnini ha parlato anche dell’attuale momento di Lorenzo Lucca, sottolineando l’importanza di sostenerlo nelle difficoltà.

«È un ragazzo particolare, serio, ma negli ultimi anni ho imparato che i giocatori vanno aiutati. Li devi bastonare, ma in questo momento va aiutato e sicuramente a Napoli lo faranno, non devo dirglielo io».

Il giudizio sulle qualità dell’attaccante resta molto positivo.

«Nonostante non stia facendo bene, per me è un giocatore di grande livello».

Castagnini: «Baldini e Alvini i migliori allenatori che ho avuto»

L’ex direttore sportivo rosanero ha riservato parole importanti anche a Silvio Baldini, tecnico con cui ha condiviso l’esperienza al Palermo.

Nell’intervista raccolta da Alessio Del Lungo, Castagnini ha accostato Baldini all’attuale allenatore del Frosinone, Massimiliano Alvini.

«È difficile perché quello che è lui lo esprime. Io lo amo, così come amo Alvini: sono persone brave, serie, buone. Sono stati i migliori allenatori che ho avuto e li ho avuti a fine carriera, hanno qualcosa in più degli altri dentro al campo».

Il dirigente ha poi approfondito il lato umano dei due tecnici.

«Silvio fuori è particolare, ma se ti entra dentro è come un padre. Alvini è uguale, ti trasmette cose straordinarie. Vedo cose fantastiche. Mi diverto quando vado al campo ed è una cosa bella».

Frosinone, Castagnini: «Stirpe mi ha dato la possibilità di lavorare»

Ampio spazio è stato dedicato anche all’esperienza al Frosinone, protagonista di un avvio di stagione superiore alle aspettative in Serie A.

Castagnini ha ringraziato il presidente Maurizio Stirpe per avergli affidato il progetto sportivo.

«Mi ha chiamato quando ero a casa sul divano, era l’unica squadra senza ds. Io pensavo di smettere, ricominciare in C mi stava un po’ fatica e lui mi ha dato la possibilità di lavorare».

Una condizione fondamentale per accettare l’incarico era la possibilità di scegliere l’allenatore.

«Gli dissi che sarei andato se mi avesse fatto scegliere un allenatore e ho preso Alvini. Non era facile portarlo, era 3 anni che gli andavo dietro».

Il dirigente ha ricordato anche il valore della promozione conquistata.

«Non avevo mai vinto un campionato di Serie B… Negli ultimi 11 anni siamo stati 4 volte in Serie A, ma Stirpe mi ha detto che lo scorso è stato il più bello ed è stata la soddisfazione più grande».

Mercato Frosinone: «Non abbiamo necessità di vendere a gennaio»

Castagnini ha parlato inoltre del contributo della proprietà Clara Vista, sottolineando l’importanza degli investimenti e dell’utilizzo dei dati nella gestione sportiva.

«Clara Vista è una risorsa importante per il Frosinone. Io venivo da un calcio diverso, questi grandi fondi lavorano con i dati, che sono una risorsa. Da soli non vanno bene, ma noi abbiamo anche scout in giro per il mondo».

Sul mercato invernale il messaggio è stato chiaro:

«Non abbiamo la necessità di cedere giocatori e questo pesa. A gennaio ci possono chiedere quello che vogliono, ma le cose rimangono così. Senza di loro non potevamo farle».

Il direttore sportivo ha poi espresso fiducia sul futuro di Kvernadze, paragonandone alcune caratteristiche fisiche a quelle di Kvaratskhelia, ed elogiato Ghedjemis per le sue qualità tecniche e atletiche.

Castagnini e il futuro di Alvini: «Vorrei lavorare sempre con lui»

Nella parte conclusiva dell’intervista esclusiva, Castagnini ha ribadito la propria stima per Massimiliano Alvini.

«Io vorrei lavorare sempre con lui finché faccio questo mestiere, per un sacco di motivi. È un uomo, buono e leale, un po’ avanti agli altri per quello che sta proponendo».

Il dirigente ha quindi evidenziato la capacità dell’allenatore di trasmettere entusiasmo al gruppo.

«Sa tenere il gruppo e i giocatori. Gli sono stato dietro 2 o 3 anni, pensavo fosse bravo, ma non così. Quando si va a giocare la domenica è felice come un ragazzino, è una cosa bella e la trasmette a tutti noi».

Le parole di Castagnini confermano il legame con il Palermo e la fiducia nel percorso della squadra di Inzaghi. Per l’ex direttore sportivo rosanero, la promozione in Serie A rappresenta un traguardo alla portata del club, destinato, secondo la sua previsione, a consolidarsi anche nella massima categoria.