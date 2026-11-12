Giornale di Sicilia: “Perin, leader silenzioso: una certezza per il Palermo. Quattro parate decisive per il primato rosanero”

I numeri non raccontano sempre tutta la verità. Mattia Perin ne è la dimostrazione: il portiere del Palermo non figura tra i migliori della Serie B per numero di interventi o percentuale di parate, ma il suo contributo alla marcia della capolista è stato determinante. L’ex Juventus ha già salvato il risultato in quattro occasioni, confermandosi una delle certezze della formazione allenata da Filippo Inzaghi.

Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il rendimento dell’estremo difensore rosanero va analizzato oltre le statistiche. La sua capacità di intervenire nei momenti più delicati delle partite ha permesso al Palermo di conquistare punti importanti e mantenere l’imbattibilità nelle prime undici giornate di campionato.





Palermo, Perin decisivo: quattro interventi che hanno salvato il risultato

Arrivato in estate per sostituire l’infortunato Jesse Joronen, il cui rientro non è previsto prima di febbraio-marzo, Perin ha dovuto affrontare alcuni problemi fisici che lo hanno costretto inizialmente a lasciare spazio a Fortin.

Il giovane portiere ha risposto positivamente, ma dal ritorno in campo contro il Mantova l’ex Juventus ha riconquistato stabilmente il posto da titolare.

Da quel momento, Perin ha lasciato il segno con una serie di interventi fondamentali.

Come ricostruisce Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, sono soprattutto quattro le parate che hanno inciso direttamente sui risultati del Palermo.

La prima è arrivata nella trasferta contro il Mantova, quando il portiere ha neutralizzato un tiro a giro di Kouda sullo 0-0. I rosanero avrebbero poi conquistato la vittoria per 2-0.

La seconda è stata effettuata contro la Carrarese, con un intervento sul colpo di testa di Ruggeri quando il risultato era ancora fermo sullo 0-0. La partita si è conclusa con il successo del Palermo per 2-1.

Il terzo episodio risale alla sfida casalinga contro il Vicenza. Con i rosanero sotto 0-1, Perin ha fermato una pericolosa incursione di Pietrelli, evitando il raddoppio degli ospiti. La squadra di Inzaghi è poi riuscita a ribaltare il risultato, vincendo 3-1.

Ascoli-Palermo, la parata su Silipo che ha evitato il 2-0

L’ultimo intervento decisivo è arrivato nella trasferta contro l’Ascoli, terminata 1-1.

Con i marchigiani in vantaggio per 1-0, Perin ha respinto un tiro a giro di Silipo, impedendo ai padroni di casa di trovare il raddoppio.

Una parata particolarmente importante perché arrivata nella fase di maggiore pressione dell’Ascoli, sul finire del primo tempo.

Un eventuale 2-0 avrebbe reso molto più complicata la rimonta del Palermo.

L’intervento dell’ex Juventus ha invece mantenuto aperta la partita, permettendo ai rosanero di trovare successivamente il gol del pareggio.

Quattro episodi che confermano il peso specifico di Perin nella stagione della capolista.

Perin, 19 parate e il 67,9% di interventi riusciti

Le statistiche complessive dell’estremo difensore non sembrano descrivere un rendimento particolarmente brillante.

Perin ha disputato sette partite con il Palermo, subendo nove reti e mantenendo una sola volta la porta inviolata.

Gli interventi effettuati sono complessivamente 19, con una percentuale di parate del 67,9%.

Numeri che lo collocano fuori dalle prime dieci posizioni della Serie B sia per quantità di parate sia per percentuale di tiri neutralizzati.

La graduatoria degli interventi è guidata da Sorrentino del Padova, con 46 parate, mentre Vukovic della Juve Stabia presenta la migliore percentuale di tiri salvati, pari all’85,6%.

Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, tuttavia, questi dati non devono trarre in inganno.

Nessuno dei nove gol incassati da Perin viene ricondotto a responsabilità specifiche del portiere. Inoltre, il nuovo sistema di gioco adottato da Inzaghi comporta una maggiore propensione offensiva e una diversa gestione degli equilibri.

Il 4-2-3-1 rosanero porta infatti la squadra a concedere qualche occasione, soprattutto nelle fasi iniziali delle partite, prima di aumentare la pressione offensiva.

Palermo, Perin fondamentale anche nel gioco con i piedi

Il contributo dell’ex Juventus non si limita agli interventi tra i pali.

Uno degli obiettivi della società nella scelta del portiere era individuare un elemento capace di offrire maggiori garanzie anche nella gestione del pallone.

Perin risponde a questa esigenza grazie alla precisione nei rilanci e alla capacità di individuare compagni liberi, favorendo lo sviluppo della manovra.

Una qualità condivisa anche da Fortin, che ha dimostrato affidabilità durante il periodo di assenza del titolare.

La scelta del direttore sportivo Carlo Osti è stata quindi orientata verso un portiere capace di garantire sicurezza complessiva, senza necessariamente dover effettuare un numero elevato di parate in ogni incontro.

L’esperienza di Perin rappresenta inoltre un riferimento per il reparto difensivo, soprattutto nelle situazioni più delicate.

Palermo, meno porte inviolate ma imbattibilità confermata

Un altro dato significativo riguarda le partite concluse senza subire gol.

Nelle prime undici giornate della passata stagione, il Palermo aveva mantenuto la porta inviolata cinque volte. Nell’annata attuale, invece, le gare senza reti incassate sono soltanto due.

La squadra di Inzaghi ha subito complessivamente 13 gol, ma continua a essere imbattuta.

Come sottolinea ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il numero delle reti incassate non rappresenta necessariamente un indicatore di scarsa affidabilità del portiere o dell’intero reparto arretrato.

Il Palermo ha dimostrato di possedere le risorse necessarie per reagire agli svantaggi e recuperare risultati anche nelle situazioni più complicate.

In questo contesto, la presenza di un estremo difensore capace di intervenire nei momenti decisivi assume un valore ancora maggiore.

Perin non è chiamato a essere protagonista con dieci parate a partita, ma a farsi trovare pronto quando la squadra ne ha realmente bisogno.

Ed è proprio questa capacità che lo ha reso uno dei protagonisti silenziosi del primato rosanero.

Per il Palermo di Inzaghi, impegnato nella corsa alla promozione in Serie A, l’affidabilità dell’ex Juventus rappresenta una garanzia importante. Anche quando le statistiche non riescono a raccontarne fino in fondo il rendimento.