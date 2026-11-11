“Palermo Lives Everywhere”: il documentario sui rosanero in Australia (VIDEO)

Il Palermo non conosce confini e la passione rosanero riesce a unire persone anche a migliaia di chilometri di distanza. È questo il cuore di “Palermo Lives Everywhere”, il documentario originale, realizzato dal Palermo e pubblicato sui propri profili social, che racconta il legame tra il club e la comunità siciliana in Australia.

Un viaggio dall’altra parte del mondo, nato durante l’estate, che ha permesso di incontrare tifosi e famiglie accomunati dall’amore per i colori rosanero. Accompagnato da Carlo Smitas, content creator e ambassador del club nel Regno Unito, il Palermo ha raccolto storie di appartenenza, passione e nuove amicizie, dimostrando come il sentimento rosanero possa superare qualsiasi distanza geografica.





Un racconto che testimonia l’esistenza di una vera e propria famiglia globale, unita dagli stessi colori e da un legame speciale con Palermo. Di seguito il video racconto: