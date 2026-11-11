Padova, due club di Serie C sulle tracce di Varas

Il futuro di Varas al Padova potrebbe essere arrivato a un bivio. La società biancoscudata starebbe infatti valutando una possibile cessione del centrocampista nel corso del mercato invernale, con l’obiettivo di evitare di perderlo a parametro zero. Il suo contratto scadrà a giugno 2027 e, al momento, non è stato raggiunto un accordo per il rinnovo.

Secondo quanto riportato da PadovaSport.tv, attorno al centrocampista si sarebbero già mossi alcuni club di Serie C. In particolare, sarebbero stati avviati contatti con Brescia e Casarano, entrambe interessate a valutare la possibilità di portarlo in rosa già a gennaio.





Per i pugliesi potrebbe rappresentare un vantaggio la presenza in panchina di Lucchini, vice allenatore che ha già guidato Varas con successo ai tempi della Pergolettese. Il mercato invernale potrebbe dunque aprire nuovi scenari per il futuro del centrocampista.