Juve Stabia, arriva il verdetto definitivo: confermata la penalizzazione in classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (97) Douglas

Si chiude con un esito negativo per la Juve Stabia il procedimento relativo alla penalizzazione di due punti in classifica. Il ricorso del club è stato respinto, confermando così la sanzione già stabilita il 24 settembre dal Tribunale Federale Nazionale. Alla base del provvedimento ci sono le verifiche amministrative legate ai cambiamenti dell’assetto societario delle Vespe.

Questo il comunicato ufficiale:


“La Corte Federale d’Appello ha respinto il reclamo della SS Juve Stabia avverso l’incongruità della sanzione dei 2 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva. Il club campano era stato sanzionato lo scorso 24 settembre dal Tribunale Federale Nazionale per non aver prodotto, in relazione alla cessione perfezionatasi il 17 aprile scorso, alla neocostituita Stabia Capital Srl, del 100% del capitale della società sportiva, la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria, unitamente alla copia dell’atto dal quale è conseguita l’acquisizione del 17 aprile 2026”

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