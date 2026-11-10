Serie B, Giudice Sportivo: due squalificati dopo l’11ª giornata. Palermo, ammonito Estevez. Tutte le decisioni
La Lega Serie B ha pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 60 del 10 novembre 2026, contenente le decisioni del Giudice Sportivo Emilio Battaglia relative all’undicesima giornata di campionato, disputata tra il 6 e l’8 novembre.
Sono due i calciatori squalificati per un turno, mentre cinque società sono state sanzionate con ammende. Per quanto riguarda il Palermo, impegnato nell’1-1 sul campo dell’Ascoli, si registra la seconda ammonizione stagionale di Nahuel Estevez. Nessuna squalifica per i rosanero.
Serie B, due giocatori fermati per una giornata
Il Giudice Sportivo ha disposto una giornata di squalifica per due calciatori espulsi nell’ultimo turno di campionato:
- Andrea Tiritiello (Virtus Entella): una giornata per un fallo grave di gioco.
- Aljosa Vasic (Südtirol): una giornata per un fallo grave di gioco.
Entrambi dovranno saltare il prossimo impegno ufficiale delle rispettive squadre.
Palermo, seconda ammonizione per Estevez
Nessun provvedimento di squalifica riguarda il Palermo di Filippo Inzaghi dopo il pareggio per 1-1 contro l’Ascoli.
Nel comunicato figura soltanto Nahuel Estevez, ammonito per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
Per il centrocampista rosanero si tratta della seconda sanzione stagionale.
Tra i calciatori entrati in diffida, invece, figurano Nicolò Brighenti del Vicenza e Stefano Scognamillo del Benevento, entrambi arrivati alla quarta ammonizione.
Ammende a cinque società: 15mila euro complessivi
Sono cinque le società multate dopo l’undicesima giornata, per un totale di 15.000 euro.
|Società
|Ammenda
|Motivazione
|Avellino
|4.000 €
|Ritardo di circa quattro minuti nell’inizio della gara
|Benevento
|4.000 €
|Ritardo di circa quattro minuti nell’inizio della gara
|Sampdoria
|3.000 €
|Ritardo di circa tre minuti nell’inizio della gara
|Catanzaro
|2.000 €
|Ritardo di circa due minuti nell’inizio della gara
|Vicenza
|2.000 €
|Lancio di un fumogeno in campo da parte dei tifosi
Per il Vicenza, l’episodio è avvenuto al 15′ del secondo tempo della sfida contro la Cremonese.
Il Giudice Sportivo ha inoltre rilevato l’utilizzo di materiale pirotecnico da parte di diverse tifoserie, compresa quella del Palermo, senza tuttavia adottare ulteriori sanzioni nei confronti delle società interessate, in presenza delle circostanze attenuanti previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
Squalificati anche quattro componenti degli staff tecnici
Il comunicato contiene provvedimenti anche nei confronti di allenatori e componenti degli staff.
Una giornata di squalifica per:
- Andrea Chiappella (Virtus Entella), per proteste negli spogliatoi al termine del primo tempo.
- Matteo Della Bartolomea (Carrarese), per proteste nei confronti dell’arbitro.
- Demetrio Greco (Mantova), per contestazioni a una decisione arbitrale.
- Giuseppe Padovano (Padova), per proteste nei confronti dell’arbitro.
Dirigenti, due giornate a Calistri. Multa e squalifica per Gerbo
Particolarmente severi i provvedimenti nei confronti di alcuni dirigenti.
Stefano Calistri dell’Empoli è stato squalificato per due giornate per aver rivolto un’espressione irriguardosa all’arbitro, reiterando il comportamento dopo l’espulsione.
Una giornata di squalifica e un’ammenda di 5.000 euro per Alberto Gerbo del Südtirol, sanzionato per un’esultanza provocatoria nei confronti del quarto ufficiale e per aver ritardato l’uscita dal terreno di gioco dopo l’espulsione.
Un turno di stop anche per Simone Giunti dell’Empoli e Andrea Roman del Padova, entrambi puniti per proteste.
Tra i preparatori atletici, infine, una giornata di squalifica per Stefano Taparelli del Pisa.
Le decisioni sono state adottate sulla base degli atti ufficiali delle gare dell’undicesima giornata, come riportato nel comunicato della Lega Serie B.