Evangelisti: «Il Palermo è destinato a vincere il campionato. L’Ascoli gioca il miglior calcio della Serie B»

Il Palermo è la grande favorita per la promozione in Serie A, ma l’Ascoli ha tutte le carte in regola per conquistare il secondo posto e centrare il salto di categoria. È questa l’analisi di Luca Evangelisti, profondo conoscitore della Serie B grazie alla lunga esperienza maturata prima da calciatore e successivamente da dirigente.

Intervistato dal Corriere Adriatico, Evangelisti ha analizzato il pareggio tra Ascoli e Palermo, soffermandosi sulle qualità delle due formazioni e sulle principali candidate alla promozione diretta.





Evangelisti: «Il Palermo è destinato a vincere il campionato»

Il big match tra Ascoli e Palermo ha confermato, secondo Evangelisti, le ambizioni di entrambe le squadre.

«Si è avuta la conferma dell’Ascoli come formazione da primissimi posti. Sull’altro fronte il Palermo ha ribadito la propria compattezza e un impianto di gioco superiore. Inutile giraci intorno, il Palermo è destinato a vincere il campionato».

Un giudizio netto sulla formazione allenata da Filippo Inzaghi, che continua a guidare la classifica della Serie B.

Le parole riportate dal Corriere Adriatico evidenziano come Evangelisti consideri i rosanero la squadra più attrezzata per conquistare il primo posto, grazie soprattutto alla solidità collettiva e all’organizzazione di gioco.

«L’Ascoli gioca il miglior calcio della Serie B»

Se il Palermo viene indicato come favorito per la vittoria finale, la corsa al secondo posto resta invece aperta.

Evangelisti considera l’Ascoli una delle principali candidate alla promozione diretta, sottolineando soprattutto il lavoro dell’allenatore Francesco Tomei.

«L’Ascoli gioca il miglior calcio della cadetteria, molti calciatori protagonisti l’anno passato in C stanno confermando il proprio valore anche in serie B. Ma soprattutto Tomei è un valore aggiunto fondamentale, in simbiosi con squadra e ambiente».

L’ex dirigente ha poi evidenziato l’importanza della programmazione societaria.

«I bianconeri sono la dimostrazione che a volte la programmazione è più importante dei soldi. Potrebbero farcela ma non sono i soli ovviamente».

Un riconoscimento significativo per la formazione marchigiana, protagonista di un avvio di stagione positivo dopo la promozione dalla Serie C.

Modena e Mantova, le altre candidate alla promozione

Nell’intervista concessa al Corriere Adriatico, Evangelisti ha individuato anche le altre squadre che potrebbero inserirsi nella corsa ai primi due posti.

«Modena e Mantova sono due squadre che non sono in alto per caso. Gli emiliani sono formazione molto strutturata fisicamente, concreta, pragmatica. Il Mantova con Modesto pratica un calcio offensivo ma equilibrato. E poi non escluderei le tre retrocesse dalla serie A».

Il Modena di Daniele Galloppa occupa attualmente il secondo posto con 23 punti, quattro in meno del Palermo, mentre il Mantova si mantiene nelle zone alte della classifica.

Secondo Evangelisti, entrambe possiedono caratteristiche importanti per restare competitive nella lotta per la promozione diretta.

«Verona, Pisa e Cremonese possono recuperare»

L’analisi si è infine concentrata sulle tre formazioni retrocesse dalla Serie A, che hanno incontrato alcune difficoltà nella prima parte del campionato.

Evangelisti ritiene che Verona, Pisa e Cremonese possano ancora recuperare terreno.

«Il torneo di B è molto lungo ed imprevedibile, c’è margine per recuperare soprattutto se si dispone di organici molto importanti come quelli dei tre club in questione».

Come emerge dall’intervista pubblicata dal Corriere Adriatico, la corsa alla promozione resta dunque aperta, nonostante il vantaggio accumulato dal Palermo e l’ottimo rendimento delle sue immediate inseguitrici.

Il giudizio di Evangelisti, però, è particolarmente chiaro: i rosanero hanno dimostrato di possedere qualcosa in più rispetto alle avversarie e sono, a suo avviso, destinati a conquistare il campionato.