Padova, UFFICIALE: Di Taranto è il nuovo amministratore delegato del club

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2026
Corrado-DiTaranto

Attraverso un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali, il Padova ha annunciato l’ingresso di Corrado Di Taranto all’interno della dirigenza biancoscudata. La nomina arriva dopo l’addio di Alessandra Bianchi, ufficializzato nella mattinata, e la recente risoluzione del rapporto tra Di Taranto e il Cesena.

Questo il comunicato del club:


“Il Calcio Padova comunica che Corrado Di Taranto è il nuovo Amministratore Delegato della società. Il dirigente assume l’incarico da oggi, 9 novembre. Il Calcio Padova ringrazia i consiglieri uscenti Gianni Potti e Giampaolo Salot per il lavoro svolto in questi anni e per la passione con cui hanno servito i colori biancoscudati. A Corrado Di Taranto il benvenuto di tutta la famiglia biancoscudata e l’augurio di buon lavoro”

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