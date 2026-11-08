Carrarese-Sampdoria 0-1, D’Angelo: «Abbiamo fatto la partita che dovevamo. Nella ripresa ci siamo difesi bene»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
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Dopo la vittoria per 1-0 in casa della Carrarese, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore della Sampdoria, Luca D’Angelo. Il tecnico ha commentato la sfida, spiegando le scelte sui cambi fatti.

«Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare – ha dichiarato il tecnico -. Abbiamo disputato un buon primo tempo. Poi loro sono venuti fuori nel secondo ma ci siamo difesi bene»


D’Angelo ha poi commentato le sostituzioni effettuate: «I nostri cambi sono stati Conti e Meijer, ragazzi che non giocavano da 5 mesi e che ho ritrovato in gruppo solo da pochi giorni. Sono stati bravi loro e tutti i ragazzi. Poi abbiamo anche avuto l’infortunio di Abildgaard. C’è stata ovviamente più sofferenza ma abbiamo tenuto duro»

E sulla Carrarese: «Squadra difficile da affrontare, soprattutto in casa loro, sul sintetico dove si allenano tutta la settimana, ma nel primo tempo abbiamo fatto meglio»

Infine, il tecnico fa il punto dopo la sua prima vittoria in blucerchiato: «Sono arrivato e abbiamo fatto tre partite in una settimana con 13 giocatori; ora cercheremo di sfruttare la sosta nel migliore dei modi»

 

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