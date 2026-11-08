Mantova-Verona 0-0: derby senza gol, Bardi e Perilli decisivi. Gli highlights del match
Finisce senza reti il derby tra Mantova e Hellas Verona, valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie B. Allo stadio Martelli le due formazioni si dividono la posta in palio al termine di una gara equilibrata, caratterizzata da poche occasioni nel primo tempo e maggiori emozioni nella ripresa.
La squadra di Francesco Modesto non riesce ancora a conquistare una vittoria casalinga, mentre il Verona di Marco Baroni interrompe la serie di due successi consecutivi.
Dopo una prima frazione bloccata, nella ripresa Vlahovic e Sarr provano a sbloccare il risultato con conclusioni dalla distanza. A salire in cattedra sono però i portieri: Bardi compie un doppio intervento decisivo su Harroui, mentre nel finale Perilli respinge un pericoloso tiro da fuori area di Cajazzo.
Il risultato non cambia fino al triplice fischio. Mantova e Verona conquistano un punto a testa, mantenendo entrambe una posizione in zona playoff alla vigilia della sosta per le nazionali.
Highlights Mantova-Verona 0-0: le occasioni di Vlahovic e Sarr, la doppia parata di Bardi su Harroui e l’intervento di Perilli su Cajazzo.