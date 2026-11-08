Padova-Empoli 2-2: Artistico e Pastina illudono i veneti, Ceesay e Distefano firmano la rimonta. Gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
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Pareggio ricco di emozioni allo stadio Euganeo, dove Padova ed Empoli chiudono sul 2-2 la sfida valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B. La formazione di Antonio Calabro passa due volte in vantaggio, ma viene raggiunta dai toscani dell’ex Matteo Andreoletti.

Il Padova parte forte e sblocca il risultato al 14′ con Artistico, bravo ad approfittare di una respinta imperfetta di Seghetti su un tiro-cross. L’Empoli reagisce e trova il pareggio alla mezz’ora con Ceesay, che sfrutta un calcio d’angolo e batte Sorrentino.


La risposta dei padroni di casa è immediata: al 35′ Pastina riporta avanti i biancoscudati con una potente conclusione sugli sviluppi di un corner.

Nella ripresa arriva però il definitivo 2-2. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Saporiti, Indragoli prolunga il pallone per Distefano, che da pochi passi firma il nuovo pareggio.

Il Padova spreca così due vantaggi, mentre l’Empoli conquista un punto grazie alla capacità di reagire nei momenti più difficili della partita.

Highlights Padova-Empoli 2-2: i gol di Artistico, Ceesay, Pastina e Distefano.

 

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