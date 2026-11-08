Novellino: «Il Palermo è il Palermo, manca poco per coronare il sogno»

Il Palermo continua a essere una delle principali candidate alla promozione in Serie A. A esprimere fiducia nei confronti della formazione rosanero è Walter Novellino, ex allenatore del club siciliano e attualmente consulente del Perugia, intervenuto in un’intervista esclusiva concessa ad Alessio Alaimo per Tuttomercatoweb.

L’esperto tecnico ha analizzato la corsa ai vertici della Serie B, soffermandosi sulle ambizioni del Palermo e sulla crescita del Modena, altra protagonista del campionato cadetto.





Novellino: «Il Palermo è il Palermo»

Interrogato da Alessio Alaimo di Tuttomercatoweb sul campionato di Serie B, Novellino ha espresso apprezzamento per il percorso del Modena, senza però nascondere la propria fiducia nelle possibilità dei rosanero.

«Mi piace molto il Modena. Belotti fa gol, continuerà a fare grandi cose. Poi c’è una società importante dietro. E il pubblico è straordinario. Credo molto nel Modena. Ma il Palermo è il Palermo e manca poco per coronare il sogno».

Parole significative da parte di un allenatore che conosce bene l’ambiente palermitano e che vede la squadra di Filippo Inzaghi vicina alla possibilità di raggiungere l’obiettivo della promozione.

Nel corso dell’intervista a Tuttomercatoweb, Novellino ha quindi riconosciuto i meriti del Modena, sottolineando il rendimento di Andrea Belotti e la solidità della società emiliana, ma ha riservato al Palermo una considerazione particolarmente importante.

Novellino sulla Roma e sul Napoli

L’intervista realizzata da Alessio Alaimo per Tuttomercatoweb ha affrontato anche alcuni temi della Serie A.

Novellino ha espresso grande fiducia nella Roma, ritenendola una squadra capace di competere con le formazioni di vertice.

«La Roma fino alla fine darà fastidio all’Inter e alla Lazio, ne sono sicuro. È una squadra vera».

Sul Napoli, invece, l’ex allenatore rosanero ha evidenziato le difficoltà legate agli infortuni e alcune tensioni interne, pur mantenendo fiducia nella possibilità di una ripresa.

«Allegri è arrabbiato, giusto che sia così. Però bisogna tenere conto dei tanti infortuni di questa squadra. Le polemiche tra Lucca e De Bruyne non mi sono piaciute, non sono un bel segnale. Ma il Napoli ne uscirà».

Il nuovo Perugia e il ruolo di Novellino

Spazio anche alla situazione societaria del Perugia, recentemente passato da Faroni ad Arena Curi.

«Affare chiuso. Arrivano persone che vogliono bene al Perugia. Tutto ripartirà alla grande. La squadra sta già facendo bene, ha avuto qualche infortunio ma alla fine raggiungerà un risultato importante».

Infine, a proposito del proprio coinvolgimento nel nuovo corso del club umbro, Novellino ha spiegato:

«Sono con Alessandro (Gaucci, ndr). Lavoriamo. E do una mano volentieri ogni volta che mi viene chiesto qualcosa».