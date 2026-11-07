Palermo Primavera, pari a reti bianche contro l’Avellino
Termina con un pareggio senza reti la trasferta del Palermo Primavera sul campo dell’Avellino. La formazione allenata da Stefano De Angelis non va oltre lo 0-0 nella sfida valida per l’ottava giornata del campionato Primavera 2 Cisalfa Sport, Girone B, stagione 2026/2027.
I rosanero partono subito con il piede sull’acceleratore e al 2′ sfiorano il vantaggio con Sciortino, pericoloso su calcio di punizione. Al 18′ arriva un episodio che potrebbe cambiare l’andamento della gara: l’Avellino resta in dieci uomini a causa dell’espulsione di Tosti.
Nella ripresa il Palermo prova a sfruttare la superiorità numerica e va alla ricerca del gol del vantaggio. Prima ci prova Bertolino, poi è Gargiulo ad andare vicinissimo alla rete, colpendo però la traversa.
Nonostante i tentativi della formazione di De Angelis, il risultato non si sblocca. Il Palermo Primavera torna così dalla trasferta di Avellino con un punto, al termine di una gara nella quale i rosanero non sono riusciti a concretizzare le occasioni create.