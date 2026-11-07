Palermo Primavera, scontro diretto ad Avellino per restare nelle zone alte

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
primavera palermo

Trasferta importante per il Palermo Primavera, impegnato oggi alle ore 14.30 contro l’Avellino nell’ottava giornata del campionato Primavera 2. La formazione rosanero sarà di scena allo stadio Cianciulli di Volturara Irpina, in una sfida che mette in palio punti preziosi per le zone alte della classifica.

Come riportato da Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia, il Palermo si presenta all’appuntamento con 15 punti, occupando attualmente la quarta posizione. Alle sue spalle c’è proprio l’Avellino, fermo a quota 12 e intenzionato a ridurre il distacco.


Il confronto assume dunque i contorni di uno scontro diretto, con i rosanero chiamati a difendere il proprio piazzamento e a mantenere il passo delle squadre che occupano le prime posizioni.

Nell’articolo pubblicato sul Giornale di Sicilia, Burgio evidenzia l’importanza della partita nell’economia della corsa al vertice, considerando la distanza di appena tre punti tra le due formazioni.

Per il Palermo Primavera si tratta quindi di un appuntamento significativo per dare continuità al proprio percorso e consolidare la posizione in classifica.

Come sottolineato da Vincenzo Burgio del Giornale di Sicilia, la sfida di Volturara Irpina può avere un peso rilevante negli equilibri delle zone alte del campionato.

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