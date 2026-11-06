Ascoli-Palermo 1-1, D’Angelo: «Siamo consapevoli dei nostri mezzi. Vavassori? Ha la febbre a 39 e mezzo»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (138) d'angelo

Al termine di Ascoli-Palermo, terminata 1-1 allo stadio Del Duca, il viceallenatore rosanero Maurizio D’Angelo è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prestazione della squadra di Filippo Inzaghi. Dopo un primo tempo complicato, il Palermo è riuscito a reagire nella ripresa, trovando il pareggio con Filippo Ranocchia e mantenendo l’imbattibilità stagionale.

D’Angelo ha sottolineato la crescita della squadra nel corso della partita, soffermandosi anche sulle condizioni di Dominic Vavassori, sostituito all’intervallo.


Sul pareggio e sulla reazione del Palermo:

«Lo sapevamo, è una squadra che gioca bene e ha entusiasmo, consapevole della proposta di gioco che fa. Venire qui e fare un secondo tempo del genere è merito dei ragazzi. Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà. È un Palermo consapevole dei propri mezzi, che sa reagire. Venire qui e fare 18 tiri contro i 10 degli avversari è merito di una squadra che sa quello che vuole».

Sulle condizioni di Vavassori:

«Ha avuto la dissenteria, il mister fino all’ultimo ha avuto il dubbio. Lui ci ha provato fino all’ultimo, ma ora ha la febbre a 39 e mezzo».

Sulla prestazione dell’Ascoli:

«Non ha mai fatto giocare nessuna squadra. Fare un secondo tempo così, tirando di più, dimostrando di avere un possesso palla che l’Ascoli non ha mai subito. A loro bisogna fare i complimenti per il gioco organizzato che hanno. Partita difficile, ma lo sapevamo».

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