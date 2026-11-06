Palermo, la Polonia mette nel mirino Vavassori: l’Italia rischia di perdere il talento rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
palermo mantova logo coppa italia (43) vavassori Castellini

Il futuro internazionale di Dominic Vavassori potrebbe diventare un tema di interesse anche per la Nazionale polacca. L’attaccante del Palermo, protagonista di un brillante avvio di stagione in Serie B, sarebbe infatti finito nel mirino della Polonia.

A riportare l’indiscrezione è Calciomercato.com, che accende i riflettori sulla possibilità di una futura scelta internazionale del giovane calciatore rosanero.


Vavassori, la Polonia osserva il talento del Palermo

Le prestazioni offerte da Vavassori con la maglia del Palermo non stanno passando inosservate. L’attaccante si è ritagliato un ruolo importante nella formazione allenata da Filippo Inzaghi, contribuendo con i suoi gol all’ottimo avvio di campionato dei siciliani.

Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, la Polonia avrebbe messo nel mirino il giocatore, aprendo uno scenario che potrebbe interessare direttamente anche il calcio italiano.

Palermo, il futuro internazionale di Vavassori

Vavassori è già entrato nel giro della Nazionale italiana Under 21, ma l’interesse attribuito alla Polonia potrebbe introdurre nuove valutazioni sul suo futuro internazionale.

Come evidenzia Calciomercato.com, il tema riguarda la possibilità che l’Italia perda un giovane attaccante che sta dimostrando qualità importanti nel campionato cadetto.

Al momento, tuttavia, non risultano confermate decisioni definitive da parte del calciatore né un suo eventuale cambio di rappresentativa.

Vavassori protagonista con Inzaghi

Intanto, il presente dell’attaccante resta legato al Palermo e agli obiettivi della formazione rosanero.

Le sue prestazioni hanno contribuito a rendere l’attacco siciliano uno dei più efficaci del campionato, attirando attenzioni anche oltre i confini nazionali.

L’indiscrezione rilanciata da Calciomercato.com rappresenta dunque un ulteriore segnale della crescita di Vavassori, sempre più protagonista della stagione del Palermo.

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