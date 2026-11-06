Juve Stabia-Arezzo, De Giorgio: «Serviranno qualità e maturità. Vukovic è il nostro titolare»

Alla vigilia della sfida tra Juve Stabia e Arezzo, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B, Pietro De Giorgio è intervenuto in conferenza stampa per analizzare le insidie dell’incontro, le condizioni della rosa e le scelte relative al ruolo del portiere.

Il tecnico delle Vespe ha sottolineato le difficoltà che la formazione toscana riesce a creare soprattutto lontano dal proprio stadio, chiedendo ai suoi giocatori una prestazione attenta e matura. Spazio anche alla situazione di Vismara, alla conferma di Vukovic e alla crescita dell’attaccante Di Nardo.





De Giorgio: «L’Arezzo è pericoloso in trasferta, servirà pazienza»

L’allenatore gialloblù ha aperto la conferenza analizzando il rendimento dell’Arezzo, capace di ottenere risultati importanti lontano dalle mura amiche.

«L’Arezzo fuori casa ha vinto tre partite, mentre tra le mura amiche sta incontrando qualche difficoltà in più. Ha un atteggiamento che mette in difficoltà le squadre che giocano in casa».

De Giorgio ha spiegato di aver preparato con particolare attenzione l’appuntamento, consapevole delle caratteristiche dell’avversario.

«Per questo abbiamo preparato la partita con grande attenzione. Sarà una gara complicata contro una squadra attenta quando non è in possesso e molto fastidiosa quando riparte».

Il tecnico ha quindi indicato gli aspetti fondamentali per affrontare la partita.

«Dovremo avere qualità, pazienza e soprattutto maturità».

Un messaggio chiaro alla squadra, chiamata a gestire il possesso e a evitare di concedere spazi alle ripartenze degli avversari.

Juve Stabia, Vismara non recupera. De Giorgio: «Vukovic è il titolare»

Uno dei temi principali della conferenza riguarda la situazione dei portieri.

De Giorgio ha confermato che Vismara non è ancora pronto per tornare a disposizione, nonostante abbia ripreso ad allenarsi con il gruppo.

«Vismara non ha ancora recuperato completamente. Ha fatto quattro giorni con la squadra e non è ancora arruolabile. Dobbiamo riportarlo nelle condizioni ottimali e poi valutarlo».

L’allenatore ha comunque sottolineato la qualità delle alternative presenti in organico, ribadendo la piena fiducia in Vukovic.

«È sicuramente positivo avere tre portieri validi, ma in questo momento Vukovic sta facendo molto bene ed è giusto dargli continuità e serenità».

Poi la conferma delle attuali gerarchie:

«Si è conquistato il posto e attualmente è lui il titolare».

Una scelta motivata dal rendimento dell’estremo difensore, che ha saputo sfruttare le opportunità ricevute e conquistare la fiducia dello staff tecnico.

De Giorgio elogia Di Nardo: «Ha qualità importanti e calcia davvero bene»

Nel corso della conferenza, il tecnico si è soffermato anche sulla crescita di Di Nardo, evidenziandone l’atteggiamento e i progressi sotto il profilo offensivo.

«Di Nardo è arrivato con un’umiltà incredibile e ci ha dato la possibilità di lavorare ulteriormente sul suo modo di attaccare la porta».

De Giorgio ha quindi sottolineato la disponibilità del calciatore e il contributo dei compagni nel metterlo nelle condizioni migliori per concludere verso la porta.

«Lo sta facendo con entusiasmo e molto bene. È un giocatore che viene messo nelle condizioni di tirare tante volte anche grazie ai compagni, ma ha qualità importanti e calcia davvero bene».

Parole che confermano la fiducia dell’allenatore nei confronti dell’attaccante e la soddisfazione per il percorso di crescita intrapreso.

Juve Stabia, obiettivo continuità contro l’Arezzo

La Juve Stabia si prepara dunque a una sfida che richiederà attenzione tattica e capacità di gestire i diversi momenti della partita.

De Giorgio ha individuato nelle ripartenze dell’Arezzo uno dei principali pericoli, chiedendo ai propri giocatori equilibrio e pazienza.

Sul fronte delle scelte, Vukovic resta il portiere titolare in attesa del pieno recupero di Vismara, mentre Di Nardo continua a guadagnare considerazione grazie al lavoro quotidiano e alle proprie qualità offensive.

L’obiettivo delle Vespe sarà quello di trasformare la preparazione della settimana in una prestazione convincente, cercando punti importanti per il proprio cammino in Serie B.