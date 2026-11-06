Cesena, Sandro Mencucci pronto a diventare il nuovo direttore generale

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
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Dopo l’addio di Corrado Di Taranto, annunciato nella giornata di ieri, in casa Cesena è tutto pronto per la nomina del suo successore. Il nome in pole position è quello di Sandro Mencucci, dirigente di grande esperienza con un passato alla Fiorentina, al Lecce e al Leeds, in Inghilterra.

L’accordo tra le parti sarebbe stato raggiunto nelle scorse settimane e si attendeva soltanto l’uscita dell’attuale direttore generale per procedere con l’annuncio ufficiale.


 

Nella giornata odierna, dunque, il club romagnolo dovrebbe comunicare l’ingaggio di Mencucci e definire il suo ruolo all’interno della società. Il dirigente potrebbe assumere anche la carica di amministratore delegato, aprendo così un nuovo capitolo nella storia bianconera.

Un ulteriore passaggio nel processo di riorganizzazione societaria, dopo la nomina di Mike Melby a presidente al posto di John Aiello.

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