Lega Serie B premia il Palermo: riconoscimento per il progetto “Palermo in the Community”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
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Importante riconoscimento per il Palermo, premiato a Roma in occasione della prima edizione del Premio ASSI Manager  “L’eccellenza che muove lo Sport”.

A conquistare il premio è stato il progetto Palermo in the Community, rappresentato da Gaetano Lombardo e premiato dal presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin. L’iniziativa rosanero si distingue per l’impegno sociale sul territorio, con l’obiettivo di recuperare spazi sportivi nei quartieri della città e restituirli ai giovani come luoghi di aggregazione, inclusione e crescita.


Un riconoscimento che valorizza il lavoro del club rosanero e il suo impegno nel sociale, utilizzando il calcio non soltanto come strumento sportivo, ma anche come occasione di sviluppo e riqualificazione per la comunità palermitana.

 

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